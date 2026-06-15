España vs. Cabo Verde: Hora y canal para ver el primer juego de Lamine Yamal en el Mundial 2026

España y Cabo Verde abren la jornada del lunes 15 de junio en el Mundial 2026.

España se encuentra en las quinielas de muchos como una de las grandes favoritas para ganar el Mundial 2026 y así quiere ratificarlo en cancha desde su primera presentación, que será en el Estadio de Atlanta.

“La Roja” se estrena este lunes 15 de junio en la Copa del Mundo ante su similar de Cabo Verde, en un juego correspondiente al grupo H.

Será la puesta en escena de figuras como Lamine Yamal, Pedri, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres, entre otros.

El partido será a las 10 a. m. (hora de Costa Rica) y en territorio nacional solo podrá verse a través de la pantalla de Fox+. Recuerde que puede escucharlo, a través de Teletica Radio.

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.

¿Y cómo ver este partido desde otros países?

- En España

Los aficionados españoles podrán seguir el debut de “La Roja” ante Cabo Verde a través de La 1 de RTVE en señal abierta, además de RTVE Play por streaming. Quienes deseen ver todos los partidos del Mundial 2026 también podrán hacerlo mediante DAZN.

En Suramérica

En Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, el encuentro entre España y Cabo Verde será transmitido por DSports, señal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos del Mundial 2026. Asimismo, estará disponible vía streaming en DGO.

Tome en cuenta que en Uruguay también podrá sintonizarlo por Canal 5.

En México

Los aficionados mexicanos podrán ver el partido por las señales de Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX, que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en el país.