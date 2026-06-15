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España vs. Cabo Verde: Hora y canal para ver el primer juego de Lamine Yamal en el Mundial 2026

España y Cabo Verde se estrenan este lunes 15 de junio en el Mundial 2026

Por Fanny Tayver Marín y El Comercio / Perú / GDA
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    España y Cabo Verde abren la jornada del lunes 15 de junio en el Mundial 2026.
    España y Cabo Verde abren la jornada del lunes 15 de junio en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)







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    Mundial 2026España vs Cabo Verde
    Fanny Tayver Marín

    Fanny Tayver Marín

    Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

    El Comercio

    El Comercio / Perú / GDA

    Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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