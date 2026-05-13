Mundial 2026: el detrás de cámaras de Christian Sandoval, Jorge Martínez, Gaby Jiménez y otras figuras en video de la canción de Teletica

Christian Sandoval muestra sus habilidades con el balón en el video de la canción que lanzó Teletica para el Mundial 2026.

Se acerca el Mundial 2026 y en Teletica Deportes ya están listos para la cobertura de una fiesta futbolística más importante del planeta y aunque de manera inexplicable en esta cita no estará la Selección de Costa Rica, los más fiebres no se quieren perder ningún juego.

En Teletica prometen que tendrán lo mejor del Mundial a través de Canal 7, TDMAX y que todos los partidos se transmitirán mediante Teletica Radio.

De hecho, todos los integrantes del elenco participaron en el video de una canción propia de Teletica para lo que será este Mundial.

Y el detrás de cámaras resulta imperdible, con periodistas como Christian Sandoval, Jorge Martínez, Gustavo López, Gabriela Jiménez, Josué Quesada, Eduardo Castillo y Juan Ulloa cantando y bailando; acompañados por otras figuras como Morgan o Melania Villalta.

Ahí muestran habilidades con el balón y hasta emulan festejos famosos de un gol, tal y como lo puede comprobar en este video:

Esta es la canción que Teletica estrenó para la cobertura de la cita planetaria. Además, la Revista Mundialista empezará a verse a partir del 1.° de junio.