Puro Deporte

Mundial 2026: el detrás de cámaras de Christian Sandoval, Jorge Martínez, Gaby Jiménez y otras figuras en video de la canción de Teletica

En Teletica Deportes están listos para la cobertura del Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Christian Sandoval muestra sus habilidades con el balón en el video de la canción que lanzó Teletica para el Mundial 2026.
Christian Sandoval muestra sus habilidades con el balón en el video de la canción que lanzó Teletica para el Mundial 2026. (Instagram Christian Sandoval/Captura)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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