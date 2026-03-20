Mundial 2026: Costa Rica jugará en la gran fiesta de despedida de Colombia en El Campín

En Colombia confirmaron el amistoso de mayo ante la Selección de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica tiene una invitación para ser parte de una gran fiesta. La Tricolor, a cargo de Fernando Batista, jugará en el Estadio Nemesio Camacho, conocido como El Campín, el próximo 29 de mayo en Bogotá. Ese será el último partido de la Selección Colombia en su país, antes de partir hacia el Mundial 2026.

Así lo confirmó este viernes Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Durante el evento de presentación de Claro como nuevo socio oficial de la FCF, el dirigente aprovechó para lanzar una advertencia contundente a los aficionados sobre la boletería, señalando que ya se han detectado intentos de estafa.

“Para ese partido apenas estamos escogiendo operador, es Tu Boleta, pero no hay boletas aún a la venta, eso es imposible. El rival es Costa Rica”, enfatizó Jesurún, dejando claro que cualquier oferta actual de entradas es falsa.

El directivo también detalló el exhaustivo cronograma que cumplirá la Selección de Colombia en la recta final de su preparación.

Según explicó, la gira actual comienza este fin de semana en Orlando, donde los jugadores permanecerán hasta el jueves para luego viajar en vuelo chárter hacia Washington DC, donde enfrentarán a Francia el domingo.

“Es una fecha un poco atípica, porque siempre es de jueves a martes. Los jugadores regresan a sus bases y calculo que deben estar llegando al país el 23, 24 o 25 de mayo a Medellín, allí estarán preparándose para el partido contra Costa Rica”, relató el presidente de la Federación.

Tras el encuentro en Bogotá el 29 de mayo, el grupo tendrá un breve descanso de 24 horas antes de concentrar nuevamente en Medellín y partir el 4 de junio hacia San Diego, California.

Allí se medirán contra Jordania el día 7, para finalmente viajar el 10 de junio a Guadalajara, México, donde se ubicará su centro de preparación definitivo.

Finalmente, Jesurún se refirió a su reciente reelección por cuatro años más en el comité ejecutivo de la FCF, tras la asamblea realizada este jueves.

El dirigente expresó su satisfacción por la continuidad de su proyecto: “Especial recibir el respaldo de mis 70 afiliados. Saber que el respaldo se da y compromete aún más. Hoy tenemos prestigio internacional, el año pasado en cinco Mundiales FIFA. Ponemos un punto en el espectro mundial. Eso hay que preservarlo, no podemos desfallecer. Nos faltan títulos, pero estamos cerca”, concluyó.

La Selección de Costa Rica empezará la era de Fernando Batista el 27 de marzo, con un amistoso contra Jordania; y el 31 de marzo será el pulso frente a Irán. Ambos juegos se disputarán en Antalya, Turquía, en el Mardam Sports Complex.

En mayo será el encuentro frente a Colombia en Bogotá y la Tricolor jugará contra Inglaterra el 10 de junio, en el sur de Florida.