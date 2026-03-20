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Mundial 2026: Costa Rica jugará en la gran fiesta de despedida de Colombia en El Campín

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol ratificó el día del amistoso en Bogotá ante la Selección de Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín y El Tiempo / Colombia / GDA
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
En Colombia confirmaron el amistoso de mayo ante la Selección de Costa Rica. (JOHN DURAN)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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