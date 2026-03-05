Mujeres tendrán prueba de relevos exclusiva en su día internacional

La Carrera de Relevos Femeninos tendrá una distancia de 20 km. Cada una de las cuatro atletas que conforman el equipo debe completar 5 kilómetros.

Las atletas que viven en Costa Rica podrán practicar deporte este domingo 8 de marzo, cuando se realice la tercera edición de la Carrera de Relevos Femeninos.

La competencia está programada para iniciar a las 6 a. m., frente a Plaza Multimoney, en Lindora de Santa Ana, y tendrá un recorrido de 20 kilómetros.

Raúl González, uno de los organizadores del evento, explicó que será una prueba con un recorrido bastante accesible y que no necesariamente está dirigida a competidoras de alto rendimiento.

“Cada equipo estará conformado por cuatro atletas. Cada una debe recorrer un circuito de 5 kilómetros y entre las cuatro completar el recorrido en el menor tiempo posible. Es una prueba muy rápida y la idea es que todas las atletas puedan disfrutarla”, explicó González.

El organizador comentó que es una actividad donde toda la familia puede disfrutar de un domingo diferente y celebrar una fecha muy especial con sus parejas, hijas, madres y abuelas en un ambiente controlado y seguro.

“Esta competencia cumplirá su tercera edición. La primera se realizó en 2019, antes de la pandemia de la covid-19, y la última en 2022. El evento llegó a reunir hasta 150 equipos. Este año lo retomamos con el fin de ofrecer a las mujeres una competencia exclusiva para ellas”, manifestó González.

Cada atleta contará con su kit personal, que incluye camiseta, medalla, números del equipo, hidratación, alimentación, así como seguridad en el circuito y la póliza de seguros.

“Se planificó tener un evento seguro y ordenado para las corredoras. La intención es que puedan disfrutarlo y practicar el atletismo de una manera diferente. Sabemos que las mujeres son muy competitivas y estoy seguro de que van a disfrutar de la prueba”, manifestó González.

La tercera edición de la Carrera de Relevos Femeninos se realizará este domingo en Santa Ana