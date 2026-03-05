Puro Deporte

Mujeres tendrán prueba de relevos exclusiva en su día internacional

La tercera edición de la Carrera de Relevos Femeninos se realizará este domingo en Santa Ana

Por Juan Diego Villarreal
Carrera de Relevos Femeninos Tercera edición 2026 Lindora, Santa Ana 5 de marzo de 2026 Cortesía: Carrera de Relevos Femeninos
La Carrera de Relevos Femeninos tendrá una distancia de 20 km. Cada una de las cuatro atletas que conforman el equipo debe completar 5 kilómetros. (La Nación/Cortesía: Carrera de Relevos Femeninos)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

