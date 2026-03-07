Puro Deporte

Mujeres celebrarán su día pedaleando en una exigente carrera de ciclismo de montaña

La prueba de ciclismo de montaña, Kivelix Trophy kölbi, tendrá este año cambios en su recorrido

Por Juan Diego Villarreal
10/03/2024 Reserva Conchal, Guanacaste. Este domingo se realizó la segunda etapa del Kivelix Kölbi Trophy 2024, una competencia de ciclismo de montaña femenino, que contó con la participación de 192 ciclistas quienes recorrieron calles, trillos y playa por aproximadamente 35 kilómetros para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Foto: Rafael Pacheco Granados
La Kivelix Trophy Kölbi se realizará este año en la Estación Experimental Forestal Horizontes, en Guanacaste. (Rafael Pacheco Granados)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

