Mujeres celebrarán su día pedaleando en una exigente carrera de ciclismo de montaña

La Kivelix Trophy Kölbi se realizará este año en la Estación Experimental Forestal Horizontes, en Guanacaste.

La competencia de mountain bike Kivelix Trophy kölbi, exclusiva para mujeres, regresa en 2026 con cambios en su sede y en su recorrido, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La prueba, que se ha consolidado como la primera carrera de ciclismo femenino del calendario nacional, se estará realizando este 7 y 8 de marzo, estrenando nuevos recorridos.

Este año la organización escogió como sede del evento la Estación Experimental Forestal Horizontes, en Guanacaste, un entorno natural de alto valor ecológico con paisajes espectaculares que prometen una experiencia deportiva única.

Este sábado 7 de marzo se disputará la primera etapa, con un recorrido de 49 kilómetros y 385 metros de ascenso. La segunda fracción, el domingo, tendrá un trayecto de igual kilometraje, pero con 500 metros de ascenso, lo que la hace más exigente para las corredoras.

Katherine Herrera, organizadora del evento, aseguró que están muy orgullosas de presentar esta nueva sede y de abrir el calendario 2026 con un evento totalmente dedicado a las mujeres del país.

“La Kivelix Trophy kölbi no es solo una carrera de mountain bike; es una plataforma para empoderar a las mujeres, fomentar la comunidad ciclista y ofrecer un espacio donde cada participante pueda medirse, aprender y superarse, sin importar su nivel”, manifestó Herrera.

La competencia de dos días se disputará en las categorías: Élite, Pre-Máster (19-29 años), Máster A (30-34 años), Máster B (35-39 años), Máster C (40-44 años), Máster D (45-49 años) y Máster E (50 años y más).

Además, estará la categoría Parejas, que permite la participación de dos mujeres sin restricción de edad, fomentando el trabajo en equipo.

Durante el recorrido, las participantes contarán con cobertura de ambulancia y alimentación durante la competencia y al final de la priueba disfrutarán de rifas y productos de patrocinadores para todas las corredoras.