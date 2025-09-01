Puro Deporte

Mujer que recibió 61 golpes de exjugador brasileño muestra su recuperación tras cirugía facial

La víctima compartió un video agradeciendo el apoyo recibido; el exjugador Igor Cabral sigue en prisión preventiva acusado de intento de feminicidio

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Juliana mostró su rostro tras un mes de cirugía reconstructiva. Fue atacada por Igor Cabral con 61 golpes. El exjugador brasileño continúa detenido.
Juliana mostró su rostro tras un mes de cirugía reconstructiva. Fue atacada por Igor Cabral con 61 golpes. El exjugador brasileño continúa detenido. (O Globo/Reproducción)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGIgor CabralJuliana Soares
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.