Mujer que recibió 61 golpes de exjugador brasileño muestra su recuperación tras cirugía facial

Juliana mostró su rostro tras un mes de cirugía reconstructiva. Fue atacada por Igor Cabral con 61 golpes. El exjugador brasileño continúa detenido.

A un mes de haber sido sometida a una cirugía de reconstrucción facial, Juliana Soares, de 35 años, mostró este domingo en un video en TikTok cómo avanza su recuperación tras el brutal ataque del exjugador brasileño de baloncesto Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 años.

La estudiante fue agredida con 61 golpes en el rostro dentro del ascensor de su edificio en Natal, en un hecho calificado como intento de feminicidio. Sobrevivió con múltiples fracturas y requirió intervención bucomaxilofacial.

En el video, Juliana exhibe aún hematomas, ojos enrojecidos y cicatrices. Señaló que es muy pronto para ver resultados definitivos, pues los edemas persisten y la evaluación final se hará dentro de seis meses. Agradeció a los médicos y al sistema público de salud brasileño por el tratamiento recibido.

Amenazas tras la agresión

Días antes de la publicación, Juliana denunció haber recibido amenazas en internet, en las que desconocidos aseguraron que viajarían a Natal para agredirla nuevamente. La víctima describió los mensajes como “palabras horribles” que no podía repetir públicamente.

Detención de Igor Cabral

El ataque fue grabado por cámaras de seguridad del edificio y generó indignación en Brasil. El portero pidió ayuda a vecinos para contener al agresor y llamó a la Policía Militar. Cabral fue arrestado en flagrancia y posteriormente enviado a prisión preventiva.

Durante la audiencia, la jueza afirmó que no tuvo estómago para ver el video completo de la golpiza. El exjugador responde por el delito de intento de feminicidio, penado en Brasil con condenas de 20 a 40 años.

