Exjugador que golpeó 61 veces a su pareja: víctima envía mensaje simbólico tras un mes del ataque

Juliana Garcia publicó un video un mes después de ser golpeada por su expareja. El agresor sigue en prisión preventiva.

Juliana Garcia, la mujer brasileña agredida con 61 golpes por su pareja en un ascensor, reapareció este martes 26 de agosto en redes sociales para conmemorar un mes desde el ataque que casi le quitó la vida.

El caso ocurrió el 26 de julio en la ciudad de Natal, al noreste de Brasil.

En ese momento, Garcia mantenía una relación con el agresor, el exjugador de baloncesto Igor Eduardo Pereira Cabral, quien fue grabado por una cámara de seguridad mientras golpeaba a la mujer de forma continua dentro del ascensor del edificio donde ambos vivían.

La grabación permitió su detención inmediata en flagrancia. El caso generó gran conmoción nacional y llevó a que una jueza ordenara su prisión preventiva, decisión que mantiene a Cabral bajo custodia mientras enfrenta un proceso judicial por tentativa de feminicidio.

Un mes después del ataque, Garcia publicó un video en su cuenta de Instagram donde se muestra caminando por la playa hasta llegar al mar.

En la descripción del video, la mujer celebró estar viva y envió un mensaje de gratitud, al señalar que vivir es distinto a simplemente estar viva.

Este mensaje marca su primera aparición pública tras la agresión, mientras continúa su proceso de recuperación física y emocional.

