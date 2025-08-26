Puro Deporte

Exjugador que golpeó 61 veces a su pareja: víctima envía mensaje simbólico tras un mes del ataque

Juliana Soares caminó hacia el mar y compartió un video emotivo para conmemorar su recuperación

Por O Globo / Brasil / GDA
Juliana fue golpeada 61 veces por su pareja. El ataque fue grabado. La víctima espera cirugía y pidió a otras mujeres que no ignoren las señales.
Juliana Garcia publicó un video un mes después de ser golpeada por su expareja. El agresor sigue en prisión preventiva. (O Globo/Fotocomposición)







