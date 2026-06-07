Muerte de exjugador enluta a la NBA en medio de las finales

Stacey King (atrás de Michael Jordan), aquí junto a otros jugadores de los Bulls de Chicago de los años 90 durante un homenaje que les hicieron en el 2011.

La muerte del exjugador de los Bulls de Chicago Stacey King, quien formó parte de la dinastía encabezada por Michael Jordan en la década de los 90, enulta al baloncesto de la NBA en medio de las finales de la actual temporada.

King, de 59 años, ganó tres títulos consecutivos con los Bulls de 1991 a 1993, precisamente los primeros bajo la guía de Jordan.

No trascendieron las causas de su muerte.

Nacido en Oklahoma en 1967, jugaba en la posición de centro o poste de poder gracias a su estatura de 2,11 metros. Debutó con los Bulls en 1989 y permaneció en ese equipo hasta 1994; luego prosiguió su carrera en los Timberwolves de Minnesota, el Heat de Miami, los Boston Celtics y los Dallas Mavericks.

Tras retirarse de la NBA, siguió jugando en ligas profesionales de Turquía y Argentina, hasta que abandonó definitivamente las canchas en 1999.

También trabajó como entrenador y comentarista de televisión.

Las cuentas oficiales de la NBA confirmaron la noticia, que de inmediato generó reacciones entre aficionados y equipos.

La muerte de Stacey King se da justo cuando los Knicks de Nueva York enfrentan a los Spurs de San Antonio en las Finales de la temporada 2025-2026. La serie está 2-0 a favor de los neoyorkinos, que este lunes serán casa en el tercer partido.