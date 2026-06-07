Puro Deporte

Muerte de exjugador enluta a la NBA en medio de las finales

El fallecimiento de un reconocido excampeón golpea al mundo de la NBA justo cuando los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio disputan el título

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Por Esteban Valverde
Stacey King (atrás), aquí junto a otros jugadores de los Bulls de Chicago de los años 90 durante un homenaje que les hicieron en el 2011.
Stacey King (atrás de Michael Jordan), aquí junto a otros jugadores de los Bulls de Chicago de los años 90 durante un homenaje que les hicieron en el 2011. (JONATHAN DANIEL/Getty Images via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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