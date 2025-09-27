Puro Deporte

Muere joven gimnasta tras accidente durante entrenamiento

El gimnasta sufrió una grave lesión en el cuello tras caer en una colchoneta de espuma

Por AFP
This picture taken on August 30, 2024 shows Indonesian gymnast Naufal Takdir Al Bari representing East Java competing at the 21st National Sports Week in Deli Serdang, North Sumatra. 19-year-old Indonesian gymnast and Olympic hopeful Naufal Takdir Al Bari died in Russia nearly two weeks after suffering an accident during training, the local federation said on September 26, 2025. (Photo by HENDRA SYAMHARI / AFP)
El gimnasta indonesio de 19 años y esperanza olímpica, Naufal Takdir Al Bari, murió en Rusia casi dos semanas después de sufrir un accidente durante un entrenamiento, informó la federación local el 26 de septiembre de 2025. (Foto de HENDRA SYAMHARI / AFP) (HENDRA SYAMHARI/AFP)







Gimnasia
