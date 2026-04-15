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Muere José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid de Di Stéfano

El uruguayo José Emilio Santamaría falleció a los 96 años

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Por AFP
El Real Madrid posa antes de un partido en 1962, en Madrid. En la imagen aparecen, de pie, Vicente Train, Marquitos, José Emilio Santamaría, Pedro Casado, José María Vidal y Pachín; y en cuclillas, Canario, Luis del Sol, Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Francisco Gento. El club informó este 15 de abril de 2026 el fallecimiento de Santamaría a los 96 años.
El Real Madrid posa antes de un partido en 1962, en Madrid. En la imagen aparecen, de pie, Vicente Train, Marquitos, José Emilio Santamaría, Pedro Casado, José María Vidal y Pachín; y en cuclillas, Canario, Luis del Sol, Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Francisco Gento. El club informó este 15 de abril de 2026 el fallecimiento de Santamaría a los 96 años. (-/AFP)







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José Emilio SantamaríaReal Madrid
AFP

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