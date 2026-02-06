Puro Deporte

Muere en fuertes circunstancias uno de los responsables en el caso del jugador colombiano Andrés Escobar

El caso de Andrés Escobar conmocionó al mundo del fútbol en el Mundial de 1994 y hay novedades sobre uno de los responsables

Por AFP
Este fue el momento del infortunio en el Mundial de Estados Unidos 94, cuando Andrés Escobar incurrió en autogol con la Selección de Colombia, en el arco defendido por Óscar Córdoba.
Este fue el momento del infortunio en el Mundial de Estados Unidos 94, cuando Andrés Escobar incurrió en autogol con la Selección de Colombia, en el arco defendido por Óscar Córdoba. (ROMEO GACAD/AFP)







