Puro Deporte

Muere Albert Beckles, leyenda del fisiculturismo que compitió hasta los 60 años

Albert Beckles desafió los límites de la edad en el fisiculturismo profesional. Su historia inspiró a generaciones y dejó récords que todavía sorprenden al deporte mundial

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Por O Globo / Brasil / GDA
Albert Beckles falleció a los 95 años tras convertirse en símbolo del fisiculturismo por su longevidad y éxitos internacionales.
Albert Beckles falleció a los 95 años tras convertirse en símbolo del fisiculturismo por su longevidad y éxitos internacionales. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







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