Muere Albert Beckles, leyenda del fisiculturismo que compitió hasta los 60 años

Albert Beckles falleció a los 95 años tras convertirse en símbolo del fisiculturismo por su longevidad y éxitos internacionales. (Imagen con fines ilustrativos).

El fisiculturismo mundial perdió a una de sus figuras más reconocidas. Albert Beckles, murió el sábado 16 de mayo a los 95 años, según informaron medios especializados y atletas cercanos. La causa de muerte no trascendió de manera oficial.

Beckles nació el 14 de julio de 1930 en Barbados. Durante su juventud se trasladó a Londres. Ahí inició una carrera que lo convirtió en uno de los competidores más longevos y respetados del fisiculturismo profesional.

Su crecimiento deportivo comenzó en la Nabba británica. En 1965 alcanzó el quinto lugar en el Mr. Britain. Luego terminó segundo en 1968 y 1969. Finalmente ganó el Mr. Britain y el Mr. Europe en 1970.

Una carrera histórica en varias federaciones

A lo largo de más de tres décadas, Albert Beckles consiguió títulos en organizaciones como NABBA, AAU e IFBB. Entre sus logros destacaron campeonatos en Mr. World, Mr. Universe y el Campeonato Mundial de la IFBB.

El atleta debutó en el Mr. Olympia en 1975. Participó en el torneo en 13 ocasiones. Además logró seis puestos dentro de los cinco mejores del mundo.

Su resultado más destacado llegó en 1985. Ese año terminó segundo detrás de Lee Haney, quien entonces sumaba dos títulos consecutivos del Mr. Olympia. Beckles tenía 55 años y seguía compitiendo al máximo nivel en una disciplina marcada por una alta exigencia física.

En esa misma temporada ganó la tradicional competencia Night of Champions.

Aunque nunca ganó el Mr. Olympia, Albert Beckles dejó una huella profunda en el fisiculturismo mundial. El atleta destacó por su estética clásica, sus bíceps y su disciplina.

También se convirtió en un referente de longevidad y constancia dentro de uno de los deportes más demandantes del mundo.

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