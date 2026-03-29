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Fisiculturista de Latinoamérica gana el Arnold UK y recibe el trofeo de Schwarzenegger en un momento histórico

Vitor Chaves logra el mayor triunfo de su carrera en Inglaterra tras imponerse en la final y recibir el reconocimiento del propio Schwarzenegger

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Por O Globo / Brasil / GDA
Vitor Chaves se consagra campeón del Arnold UK en Men’s Physique. Rayane Fogal también brilla y marca un hito en el fisiculturismo femenino.
Vitor Chaves se consagra campeón del Arnold UK en Men’s Physique. Rayane Fogal también brilla y marca un hito en el fisiculturismo femenino. (@vitorchavespro/Instagram)







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