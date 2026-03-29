Fisiculturista de Latinoamérica gana el Arnold UK y recibe el trofeo de Schwarzenegger en un momento histórico

Vitor Chaves se consagra campeón del Arnold UK en Men’s Physique. Rayane Fogal también brilla y marca un hito en el fisiculturismo femenino.

El fisiculturista brasileño Vitor Chaves alcanzó el mayor logro de su carrera al ganar la categoría Men’s Physique en el Arnold UK, disputado en Birmingham, Inglaterra. El atleta recibió el trofeo de manos de Arnold Schwarzenegger, creador del evento, tras la final celebrada el sábado 28.

Chaves, de 32 años y originario de Pernambuco, llegó a esta competencia tras obtener el segundo lugar en el Arnold Ohio, considerado el segundo torneo más importante del fisiculturismo. En esa ocasión, solo fue superado por el estadounidense Brandon Hendrickson, tricampeón del Mr. Olympia.

En la cita británica, la ausencia de Hendrickson despejó el camino del brasileño. En la final, enfrentó al rumano Andrei Deiu, pero logró imponerse gracias a una mejor evaluación de los jueces.

Tras la victoria, el atleta expresó en sus redes sociales que se convirtió en campeón del Arnold Sports UK y que recibir el trofeo de Schwarzenegger le generó orgullo y satisfacción. Además, señaló que busca representar e inspirar a quienes confían en su trabajo.

La categoría Men’s Physique prioriza un físico atlético y armónico. Los jueces valoran la proporción y la simetría. Esta división exige menor volumen y definición muscular en comparación con otras ramas del fisiculturismo.

El evento también dejó otro resultado destacado para Brasil. La atleta Rayane Fogal, de 31 años, ganó la categoría Wellness el viernes 27. Superó a Giselle Machado y extendió su racha tras triunfar también en el Arnold Ohio.

Con ese resultado, Fogal logró una marca inédita. Se convirtió en la primera mujer en la historia del fisiculturismo en ganar tres ediciones distintas del Arnold Sports Festival. Su primer título fue en el Arnold Classic South America, realizado en Brasil en 2024.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.