Puro Deporte

Muere aficionado al caerse en el Estadio Banorte antes del partido México vs. Portugal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer lo sucedido

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA y Fanny Tayver Marín
El Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) se reinauguró este sábado, antes del Mundial 2026, con el amistoso entre México y Portugal.
El Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) se reinauguró este sábado, antes del Mundial 2026, con el amistoso entre México y Portugal. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
México vs PortugalAficionado muere en estadioAmistoso internacionalEstadio Banorte
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.