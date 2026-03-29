Muere aficionado al caerse en el Estadio Banorte antes del partido México vs. Portugal

El Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) se reinauguró este sábado, antes del Mundial 2026, con el amistoso entre México y Portugal.

El partido amistoso entre la Selección de México y Portugal como parte de la preparación para el Mundial 2026 causó expectativa total en territorio mexicano, sin sospechar que antes del encuentro se produciría una tragedia.

Una lamentable noticia se dio a conocer antes del juego en lo que es la reinauguración del Estadio Banorte (Estadio Azteca), pues se dio a conocer la muerte de un aficionado dentro de las instalaciones del inmueble.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), “el aficionado en estado de ebriedad cayó desde la zona de palcos y perdió la vida, pese a ser atendido por los paramédicos del lugar”.

“En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida. De este hecho, se informó a las autoridades correspondientes”, apuntó la SSC en su cuenta de X.

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

Esta situación se presentó en la reinauguración de este recinto, que fue remodelado de cara al Mundial 2026.