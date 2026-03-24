Fox Sports anuncia en México fichaje del exdirector deportivo de la Fedefútbol como refuerzo para Mundial 2026 (video)

Fox Sports presentó el fichaje de un exfutbolista que hasta hace poco trabajó en Costa Rica.

Luces, cámaras, acción... Fue en diciembre cuando la Federación Costarricense de Fútbol (FCRC o Fedefútbol) destituyó al mexicano Ignacio Hierro como su director deportivo, luego de que la Selección de Costa Rica quedó fuera del Mundial 2026.

Su salida se dio el 10 de diciembre, unos días después de que Miguel “Piojo” Herrera también quedó fuera del banquillo patrio, que ahora es propiedad del argentino Fernando “Bocha” Batista.

Costa Rica no estará en el Mundial, pero Ignacio Hierro sí, porque Fox Sports lo anunció la noche del lunes como un fichaje para la cobertura de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, que será del 11 de junio al domingo 19 de julio; pero él ya empezó de una vez.

“La familia de Fox Sports sigue creciendo y hoy le damos la bienvenida a Ignacio Hierro, quien le ha dedicado su vida al fútbol”, reseñó una nota con la que esa cadena lo anunció.

Ahí destacaron que él jugó más de catorce años como profesional en equipos grandes como América y Chivas. Además, fue campeón con Monterrey.

Sus últimos 16 años los fungió como director deportivo, con paso por Pachuca, Atlas y Selección Mexicana, donde ganó la medalla de bronce 2020. Además, tuvo su paso por el fútbol internacional, con el Sporting FC y la Federación Costarricense de Fútbol.

Ignacio Hierro trabajó en el fútbol nacional como gerente deportivo de Sporting y luego asumió el rol de director deportivo en la Federación Costarricense de Fútbol. (Jose Cordero/José Cordero)

Pero ahora, emprende una misión diferente, como comentarista de televisión, en el programa La Última Palabra.

Después de la introducción, vino el debut de Ignacio Hierro y pronunció al aire: “Muy contento de estar aquí con ustedes y de poder compartir con la mejor mesa de fútbol y con toda la intención y los deseos de aportar, desde mi experiencia como jugador, como directo, al debate y a lo que podamos hablar en estos próximos programas”.

El Fox Deportes de México que fichó a Ignacio Hierro no es el mismo Fox Corporation que suena con fuerza para tomar las riendas de Tigo Sports en Centroamérica.