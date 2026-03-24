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Fox Sports anuncia en México fichaje del exdirector deportivo de la Fedefútbol como refuerzo para Mundial 2026 (video)

Fox Sports presentó a una nueva cara en el programa ‘La Última Palabra’ y se trata de alguien que trabajó en Costa Rica hasta diciembre de 2025

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Por Fanny Tayver Marín
Fox, gigante mundial de la TV, pone sus ojos en Costa Rica para revolucionar las transmisiones de fútbol
Fox Sports presentó el fichaje de un exfutbolista que hasta hace poco trabajó en Costa Rica. (Shutterstock /Shutterstock)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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