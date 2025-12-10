¡Destituido! Fracaso de la Selección de Costa Rica le cuesta el puesto a un alto jerarca

En primer plano Ignacio Hierro, Director Deportivo de Selecciones Nacionales, el día de la presentación de Lindsay Camila como entrenadora de la Selección Femenina, el pasado 5 de noviembre.

El fracaso de la Selección de Costa Rica en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 provocó la destitución del Director Deportivo de Selecciones, Ignacio Hierro.

Así lo dispuso este miércoles 10 de diciembre el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, en sesión extraordinaria.

El puesto de Hierro había quedado en entredicho, pues fue quien lideró el proceso para la contratación de Miguel ‘Piojo’ Herrera, también mexicano.

La Fedefútbol no anunció de inmediato quién será el reemplazo de Hierro.

El puesto de Director Deportivo de Selecciones es una figura clave en el organigrama de la Federación, pues se encarga de dirigir los procesos de elección de los entrenadores de todas las categorías, el seguimiento y la supervisión técnica y las directrices que guían el trabajo de los diferentes cuerpos técnicos.

Bajo la gestión de Hierro, Costa Rica clasificó a los Mundiales Sub-17 en masculino y femenino de este año. Sin embargo, falló en el objetivo principal: clasificar al primer Mundial masculino con 48 selecciones.

El azteca llegó a la Federación en diciembre del 2024, luego de un paso por Sporting FC en el que no obtuvo mayores logros.

Su reemplazo tendrá como responsabilidad encabezar la elección del nuevo entrenador, tras la salida del “Piojo” Herrera. El procedimiento habitual es que el director de Selecciones propone unos lineamientos, filtra los nombres y presenta una terna con criterios técnicos, para que el Comité Ejecutivo haga el nombramiento.