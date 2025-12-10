Puro Deporte

¡Destituido! Fracaso de la Selección de Costa Rica le cuesta el puesto a un alto jerarca

Nueva destitución de alto nivel en la Fedefútbol, tras el fallido proceso rumbo al Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
05/11/2025, San José, Museo de Arte Costarricense, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol Osael Marot y el Gerente Deportivo de la federación Ignacio Hierro presentan a la nueva entrenadora de la selecci'on mayor femenina de Costa Rica Linsay Camila y el asistente técnico Conrado Vieira.
En primer plano Ignacio Hierro, Director Deportivo de Selecciones Nacionales, el día de la presentación de Lindsay Camila como entrenadora de la Selección Femenina, el pasado 5 de noviembre. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ignacio HierroSelección de Costa RicaFedefútbol
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.