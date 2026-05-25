Mourinho pide fichaje del Sporting y quiere a Toni Kroos en el cuerpo técnico del Real Madrid

Mourinho busca reforzar el mediocampo del Real Madrid y pretende sumar a Toni Kroos como auxiliar técnico.

José Mourinho ya habría definido sus primeras solicitudes para asumir el banquillo del Real Madrid. Según el sitio Goal, el técnico portugués pidió el fichaje del volante danés Morten Hjulmand, actual jugador del Sporting de Portugal, además de incorporar al exfutbolista alemán Toni Kroos como asistente técnico.

La publicación indicó que Mourinho considera a Kroos una figura clave para la estructura interna del Real Madrid. El entrenador cree que el alemán puede funcionar como enlace entre el camerino y la dirigencia del club.

Toni Kroos se retiró del fútbol profesional en 2024 tras finalizar su etapa en el Real Madrid. El exmediocampista ganó la Copa del Mundo de 2014 con Alemania y se convirtió en uno de los máximos referentes de la historia del equipo español.

Con el Real Madrid, Kroos conquistó cinco títulos de la UEFA Champions League, cuatro ligas españolas, una Copa del Rey y cinco Mundiales de Clubes. Antes también ganó una Champions League con el Bayern Múnich.

La información de Goal agregó que el Real Madrid estaría dispuesto a invertir cerca de 50 millones de euros, para concretar el fichaje de Morten Hjulmand por solicitud directa de Mourinho.

El futbolista danés juega actualmente en el Sporting y destacó en las últimas temporadas del fútbol portugués.

José Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013. Durante ese periodo ganó la Liga española 2011/2012, la Copa del Rey 2010/2011 y la Supercopa de España de 2012.

La etapa del técnico portugués también quedó marcada por los intensos enfrentamientos contra el Barcelona dirigido por Pep Guardiola. En esa época, el conjunto catalán logró imponerse en la mayoría de los duelos.

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