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Mourinho pide fichaje del Sporting y quiere a Toni Kroos en el cuerpo técnico del Real Madrid

José Mourinho ya mueve piezas antes de su posible regreso al Real Madrid. Un fichaje desde Portugal y el inesperado rol de Toni Kroos generan atención en el club español

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Por O Globo / Brasil / GDA
El entrenador portugués del SL Benfica, José Mourinho, hace gestos desde la línea de banda durante el partido de la liga portuguesa entre SL Benfica y Moreirense FC en el Estadio da Luz, en Lisboa, el 25 de abril del 2026. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Mourinho busca reforzar el mediocampo del Real Madrid y pretende sumar a Toni Kroos como auxiliar técnico. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)







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