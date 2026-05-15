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Mourinho: ‘El miércoles recibí una oferta de renovación, pero no quiero verla hasta el domingo’

El entrenador portugués aseguró que analizará su continuidad hasta después del cierre de la temporada en Portugal

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Por Europa Press
El entrenador portugués del SL Benfica, José Mourinho, hace gestos desde la línea de banda durante el partido de la liga portuguesa entre SL Benfica y Moreirense FC en el Estadio da Luz, en Lisboa, el 25 de abril del 2026. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Mourinho descartó negociaciones con Real Madrid y aplazó cualquier decisión sobre su futuro con Benfica. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)







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