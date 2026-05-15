Mourinho: ‘El miércoles recibí una oferta de renovación, pero no quiero verla hasta el domingo’

Mourinho descartó negociaciones con Real Madrid y aplazó cualquier decisión sobre su futuro con Benfica.

El técnico portugués José Mourinho afirmó este jueves que recibió una oferta formal de renovación del Benfica, pero aclaró que no la analizará hasta después del último partido de la temporada ante Estoril.

El entrenador explicó que su agente recibió la propuesta oficial el miércoles. Sin embargo, pidió que el documento se le entregara hasta el domingo. Mourinho indicó que tomará una decisión sobre su futuro luego del cierre de la liga portuguesa.

El estratega también negó cualquier acercamiento con el Real Madrid. Mourinho aseguró que no sostuvo conversaciones con el presidente Florentino Pérez ni con otras figuras relevantes de la estructura del club español.

El portugués comentó que mantiene comunicación frecuente con Rui Costa, presidente del Benfica. Además, recordó que existe un plazo acordado en su contrato para evaluar opciones al finalizar la temporada.

Según explicó, la próxima semana será clave tanto para su futuro profesional como para la planificación deportiva del Benfica.

Mourinho habla sobre Arbeloa y el Real Madrid

En otro tema, Mourinho se refirió a la situación de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid. El técnico reconoció que le afecta lo que vive su exjugador en el club español.

El portugués recordó la relación cercana que mantuvo con Arbeloa durante su etapa como futbolista. También afirmó que su vínculo emocional con el Real Madrid aumentó desde que el español asumió funciones como entrenador.

Mourinho señaló que la vida de los entrenadores suele ser complicada. Incluso comentó que suele bromear con antiguos jugadores que luego pasan a dirigir equipos, porque considera que el trabajo en los banquillos resulta más difícil que la carrera como futbolista.

Pese a eso, destacó que Arbeloa logró una victoria reciente y afirmó que eso al menos le permitió tener un día tranquilo.

Mourinho evita valorar declaraciones de Florentino Pérez

El entrenador del Benfica también evitó comentar la conferencia de prensa que ofreció Florentino Pérez el martes anterior.

Mourinho afirmó que no vio la comparecencia del dirigente madridista. Además, sostuvo que no le corresponde opinar sobre las declaraciones de un presidente con la trayectoria del máximo jerarca del Real Madrid.

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