Organizadores de eventos de motores reportan pérdidas económicas incalculables por cierre de Parque Viva

En el orden usual, los dirigentes Andrés Fonseca, Eduardo Valldeperas, Leonardo Arguedas, Luis Sánchez, Diego Chavarría y Eduardo Aguilar expusieron la problemática que viven los deportes de motor ante el cierre del Parque Viva.

Las incalculables pérdidas económicas en sus diferentes organizaciones y la imposibilidad que sus pilotos puedan competir y entrenar para eventos nacionales e internacionales motivó a los dirigentes de las deportes de motor a alzar la voz y explicar la afectación que viven tras el cierre del Parque Viva, el pasado 8 de julio.

Parque Viva fue cerrado, con base a un proceso iniciado en una “denuncia anónima”, por lo que el Gobierno suspendió el permiso sanitario de funcionamiento del centro de eventos propiedad de Grupo Nación que se encuentra ubicado en La Guácima de Alajuela. El principal alegato es que ese negocio produce “enormes presas”.

Leonardo Arguedas, presidente de la Asociación de Pilotos de Motovelocidad; Eduardo Aguilar, director ejecutivo TCR Motorsport; Diego Chavarría, promotor Piques de Cabezales; Luis Sánchez, presidente Racing Adventure; junto a Eduardo Valldeperas y Andrés Fonseca, de la Asociación Corredores de Kartismo (Acek) expusieron la situación que atraviesan sus entidades y sus agremiados.

Cierre del Parque Viva deja sin autódromo a los deportes de motor, afecta a ciclistas y atletas

Los dirigentes coincidieron en que no solo se debe ver el perjuicio del cierre por los eventos masivos, como son el caso de los conciertos, sino también cómo afecta a las diferentes competencias deportivas que se han tenido que cancelar, lo que implicó una gran pérdida económica y deportiva, así como de patrocinadores, lo cual es fundamental para la realización de competencias y campeonatos nacionales.

“La suspensión del permiso del Parque Viva es un problema que no se ha logrado detectar en su totalidad en lo deportivo y social. Mucha gente cree que dentro del autódromo, cuando no hay eventos, la actividad es cero y es todo lo contrario. Como TCR Motorsport, nos estamos viendo afectados al 100% porque nos dedicamos al automovilismo deportivo”, comentó Eduardo Aguilar.

“Nosotros preparamos carreras, preparamos autos, traemos pilotos internacionales, tenemos un campeonato nacional con más de 100 autos que no existe en Centroamérica. Con las medidas que se tomaron estamos siendo prácticamente eliminados. Nunca nos tomaron en cuenta y no se dimensiona la afectación social tan grande que existe, porque hasta hemos despedido empleados y el automovilismo en Costa Rica puede desaparecer”, comentó.

El director de TCR Motorsport señaló que ellos no se consideran un evento masivo, pero como evento deportivo pueden demostrar que siempre han guardado los lineamientos que les han solicitado, pues consideran que los deportes de motor son el segundo más seguido después del fútbol.

Sin otro lugar Copiado!

Diego Chavarría, promotor de Noches de Piques y Piques de Cabezales, explicó que sus competencias no se pueden realizar en ningún otro lugar que no sea el circuito Go Rigo Go del Parque Viva y de allí la importancia que el mismo se mantenga el funcionamiento.

“La actividad de los piques atrae a mucha gente que disfruta de la adrenalina. Compiten en un lugar seguro y los alejamos de las calles, evitando las carreras clandestinas. El cierre del Parque nos preocupa porque el deporte de motores es una microindustria donde hay muchas personas involucradas y están teniendo muchas pérdidas”, dijo Chavarría.

“Solo tenemos un lugar apto en Costa Rica para las competencias de motor, no podemos buscar alternativas. Los atletas pueden solucionar sus carencias con ingenio, como por ejemplo la atleta Andrea Vargas, cuyo padre le fabricó sus vallas de tubos PVC. Pero nosotros no tenemos esa alternativa; no podemos ir a entrenar motovelocidad a circunvalación; el kartismo no puede ir a dar vueltas a La Sabana, ni los autos tampoco competir en la Ruta 27. No tenemos otra opción”, agregó.

Leonardo Arguedas, presidente de la Asociación de Pilotos de Motovelocidad, explicó que han buscado un acercamiento con los entes deportivos gubernamentales, no obstante, al ser una orden del Ministerio de Salud aducen que no pueden intervenir, con lo cual se sienten desamparados.

“Actualmente tenemos un faltante de $11.000 y nuestra deuda crece ante la imposibilidad de generar ingresos por el parón de competiciones. Nuestra proyección de ingresos anual está comprometida al no poder generar ingresos y tener suspendidas tres fechas nacionales y el Centroamericano previsto para diciembre próximo”, manifestó Arguedas.

“Hay inversiones individuales de deportistas, algunos de los cuales adquirieron motocicletas desde $80.000, $10.000 y $5.000, que son un gran esfuerzo económico y que ahora enfrentan cuentas por pagar porque se trata de máquinas de alto valor que además generan empleos directos e indirectos en talleres especializados”, detalló.

Mientras tanto, Eduardo Valldeperas, de ACEK, reiteró que ellos también tuvieron gran afectación al cancelar entre julio y agosto nueve días de prácticas y dos competiciones. Mientras de setiembre a diciembre están programados 22 eventos, entre entrenamientos y carreras. Además, la Selección Nacional que disputará en octubre en FiA Games, en Francia, no ha podido entrenar.

“Los seis kartistas que nos representarán en Francia no tienen dónde entrenar, no hay opciones. Nos preocupa que un equipo nacional que nos representará en un evento considerado, como las olimpiadas de los deportes de motor no llegue con la mejor preparación debido a la falta de entrenamiento, lo cual para nosotros es importantísimo”, aseveró Valldeperas

“Aquí hablamos de las disciplinas de motores, pero no podemos olvidar que el cierre afectó también a las personas que utilizan el circuito de competencia para hacer atletismo, ciclismo o bien ciclismo de montaña. Es muchísima la gente que se está viendo afectada. Necesitamos un acercamiento fuerte con el Gobierno para explicarles nuestra problemática para una solución inmediata y a futuro”, dijo.

En el caso de Luis Sánchez, presidente de Racing Adventure, indicó que el Parque Viva es un complejo deportivo adecuado para su disciplina y el único lugar con acceso público para la práctica del automodelismo off road de radio control, de manera competitiva, que existe en el país.

“Más de 30 pilotos, que realizaron inversiones cercanas a los $3.000 cada uno, se han quedado sin un lugar para practicar y competir. Tenemos que pagar gastos fijos y las deudas crecen día a día y no tenemos nada que hacer. Incluso algunos han tenido que vender su vehículo”, replicó Sánchez.