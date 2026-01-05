Momento tenso: Erick Lonis se incomoda con una pregunta sobre Saprissa

Erick Lonis volvió a mostrar su incomodidad por una pregunta sobre un jugador que estuvo en el Deportivo Saprissa.

Lonis participó en los 90 Minutos por la Vida y, en la zona mixta, conversó con los medios de comunicación.

Erick hablaba de la competencia que tendrán en el marco y del trabajo que han desarrollado los jóvenes Abraham Madriz e Isaac Alfaro, quienes jugaron en la actividad que se efectuó el domingo pasado en el Estadio Nacional.

Todo iba bien con Lonis hasta que una consulta lo incomodó, quizá lo molestó.

A Erick le preguntaron: “¿Qué balance hace del fichaje de Gustavo Herrera, a quien se contrató con alta expectativa y no dio lo que se esperaba de él?”

La respuesta del excapitán morado no se hizo esperar y preguntó por qué solo cuestionan a Saprissa y por qué se meten únicamente con Gustavo Herrera.

“Pero dígame una cosa, yo le pregunto a ustedes (periodistas): ¿Cuántos jugadores de la Liga o de Herediano no han dado lo que se espera? ¿Cuál es la obsesión que tienen con el muchacho (Gustavo Herrera)?”, dijo Lonis.

Lonis añadió: “La Liga también ha sacado jugadores; hay algunos que no serán contratados. ¿Cuál es la obsesión con el muchacho de 19 años? Tal vez no le fue bien, le pesó mucho, empezó con mucho ímpetu, pero otros jugadores de otros equipos, con mayor cartel y salario, no les ha ido bien, salieron y no veo por qué tanto drama con el tema”, resaltó Erick Lonis.

A Erick le insistieron si no era una contradicción querer darle oportunidad a los jóvenes valores del club, pero al mismo tiempo contratar foráneos con edades parecidas a los muchachos de Saprissa, lo cual podría representar competencia.

“Todos los equipos contratan jugadores, algunos de mayor edad. Los que llegan representan competencia, y Saprissa es competencia. Desde que tengo uso de razón, Saprissa siempre ha contratado jugadores extranjeros. Herediano también, la Liga, Cartaginés... y no veo por qué hacer la distinción”, aseguró Lonis.

Erick Lonis, excapitán del Deportivo Saprissa, cuestionó, "qué es la obsesión contra Gustavo Herrera". (Mayela López/Mayela López)

Antes de terminar el campeonato pasado, en la final contra Alajuelense, Lonis se molestó con Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, quien le preguntó si podía garantizar que en enero Vladimir Quesada arrancaría el Clausura como técnico de Saprissa.

“Pero Anthony, ¿por qué no le pregunta eso a otros equipos?”, respondió Lonis, iniciando una discusión por esta interrogante.

Porras insistió y Lonis le contestó: “Anthony, ¿qué clase de pregunta es esa?”. Luego, el dirigente morado añadió: “Usted pregunta eso en la Liga”.

El domingo, en la zona mixta del Estadio Nacional, Erick volvió a tratar el caso del panameño Gustavo Herrera.

“Ya nosotros llegamos a un acuerdo con Gustavo y Nicolás (Delgadillo); es un arreglo en buenos términos. Ambos, sobre todo Gustavo, tienen ofertas de varios clubes y vamos a ver con el equipo panameño que va a jugar la Copa de Campeones, el interés de la MLS y de un club brasileño”, señaló Lonis, quien confirmó que las negociaciones con los interesados en llevarse a Herrera se hacen con Saprissa y no con el club panameño, dueño de la ficha.

“Vamos a esperar porque tenemos una excelente relación con el San Miguelito, que es el dueño de la ficha y nos ha dado la confianza para tener negociaciones con estos equipos”, comentó Lonis.

Gustavo Herrera, junto al argentino Nicolás Delgadillo, formaron parte de los cinco extranjeros de Saprissa en el torneo pasado, completado con Mariano Torres y los panameños Fidel Escobar y Newton Williams, quien sufrió una grave lesión y solo pudo jugar diez minutos con el club.

Ahora, los extranjeros, aparte del argentino Mariano Torres y los panameños Fidel Escobar y Newton Williams, se unen al también canalero Tomás Rodríguez, vuelve el cubano Luis Javier Paradela y el nicaragüense Bancy Rodríguez.

