Momento tenso: Erick Lonis se incomoda con una pregunta sobre Saprissa

El excapitán de los morados cuestionó por qué solo a Saprissa le preguntan ciertas cosas

Por Milton Montenegro

Erick Lonis volvió a mostrar su incomodidad por una pregunta sobre un jugador que estuvo en el Deportivo Saprissa.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

