Puro Deporte

Se va de Saprissa: Gustavo Herrera alista su fichaje con equipo de Estados Unidos

Erick Lonis aseguró que lo mejor para el jugador es tener un ambiente más favorable

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Erick Lonis, integrante de la comisión deportiva de Saprissa, atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa en el Estadio Ricardo Saprissa y se refirió al futuro de uno de los jugadores más cuestionados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaGustavo HerreraErick Lonis
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.