Se va de Saprissa: Gustavo Herrera alista su fichaje con equipo de Estados Unidos

Erick Lonis, integrante de la comisión deportiva de Saprissa, atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa en el Estadio Ricardo Saprissa y se refirió al futuro de uno de los jugadores más cuestionados.

Se trata del panameño Gustavo Herrera, quien llegó al club para este torneo y no seguirá en el equipo.

Lonis manifestó que Herrera se marcha de Saprissa. No dijo para dónde va, pero en territorio canalero mencionan que se unirá a un equipo de la MLS de Estados Unidos.

“Con Gustavo llegamos a un acuerdo para su salida. Las condiciones del equipo al que irá las estamos negociando. Hay varias opciones; lo hemos venido negociando en forma conjunta con el San Miguelito, que es dueño de su ficha. Pero Gustavo necesita un ambiente más favorable para su crecimiento y desarrollo”, dijo Lonis.

Según el periodista José Miguel Domínguez, más conocido como “Chepe Bomba”, el destino de Herrera estaría en Estados Unidos, según lo dio a conocer en sus redes sociales.

“El delantero panameño Gustavo Herrera se convertiría, en las próximas horas, en nuevo futbolista del New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

‘Tavitín’ arrancaría su periplo norteamericano en la MLS Next Pro, liga de expansión y desarrollo”, informó el comunicador canalero.

Gustavo Herrera estuvo seis meses con el Deportivo Saprissa, y solo anotó un gol. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El jugador de 20 años, quien también defiende los colores de la Selección Sub-20 de Panamá, sumó pocos minutos con Saprissa. Apenas marcó un gol (contra Guadalupe) y estuvo en cancha durante 560 minutos.

En la conferencia de prensa, a Erick Lonis se le consultó que quiso decir con que Gustavo Herrera debe tener un ambiente más favorable.

“Hay jugadores que necesitan ciertos equipos. Recuerdo cuando vino Adonis Hilario, uno de los goleadores más importantes de Saprissa. Él vino a Herediano y no le fue bien, se marchó a Guanacaste en un ambiente que le cayó muy bien, después vino a Saprissa e hizo una enorme carrera. A veces hay que buscar eso, es un intangible que es difícil entender. A veces un jugador tiene un alto rendimiento en un club o país en particular, se contrata en otro lado y no les va bien. El ambiente, clima, club, compañeros y no es solo caso de Gustavo y no voy a dar nombres, han pasado muchos jugadores por la institución, a través de la historia y les costó mucho”, explicó Lonis.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.