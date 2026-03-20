Minor Díaz llega a Guatemala para apagar un incendio

Minor Díaz vivirá su primera experiencia internacional en los banquillos. El timonel fue confirmado como nuevo entrenador del Malacateco de Guatemala.

El nacional tomó el puesto que dejó el mexicano Roberto Montoya, quien abandonó el cargo tras una preocupante racha de resultados en el Torneo Clausura 2026. La derrota 1-0 ante Mixco terminó de acelerar una determinación que la directiva ya venía analizando desde hace varias jornadas.

Medios de Guatemala, como Guatefutbol, confirmaron la presencia de Minor Díaz en el equipo. El estratega asume el reto con el objetivo claro de revertir la situación y asegurar la permanencia del conjunto en la Liga Nacional.

“Llegar en esta situación es complicado, pero sabemos que tenemos la capacidad. Hay un buen plantel y, antes de venir, analicé las posibilidades de salir de la posición en la que estamos”, expresó Díaz en declaraciones a Guatefutbol.com, dejando claro que asume el desafío con confianza.

A sus 45 años, Minor Díaz afronta su primera experiencia en el fútbol guatemalteco, luego de dirigir en la Primera División de Costa Rica a equipos como UCR, Guanacasteca, Liberia y Sporting FC.

Su llegada representa una apuesta importante para el club en busca de un cambio inmediato. Ahora, el técnico tico tendrá la misión de levantar a un equipo golpeado, recuperar la confianza del plantel y sumar los puntos necesarios para evitar el descenso. Malacateco inicia una nueva etapa en un momento límite, donde cada partido será una final.

Minor Díaz tiene el enorme reto de salvar a Malacateco del descenso en Guatemala. (Mayela Lopez)

Más allá del mal presente en el Clausura, el principal foco de alerta está en la tabla acumulada. Malacateco suma 43 puntos y ocupa la octava posición, pero apenas cuenta con un margen mínimo sobre la zona de descenso, lo que obliga al equipo a reaccionar de inmediato para evitar complicaciones mayores.

La presión es total en el entorno de los Toros, que saben que cada punto será clave en la recta final del campeonato para asegurar su continuidad en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

Roberto Montoya deja el cargo tras dirigir 30 partidos entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026. Durante su ciclo, el mexicano consiguió 12 victorias, tres empates y sufrió 15 derrotas, números que terminaron marcando su salida.