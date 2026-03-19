Equipo de Guatemala está en apuros y busca contratar a técnico costarricense

Los malos resultados y la sombra del descenso tienen en apuros a los dirigentes del Malacateco de Guatemala, quienes tienen la esperanza de contratar a un técnico costarricense que los salve de la mala situación.

Medios de Guatemala como el sitio Guatefutbol.com, informan que el timonel viajó a este país y tiene un acuerdo de palabra con el conjunto chapín.

“Los toros ya tendrían todo hecho para hacer un cambio en el banquillo. La junta directiva no está con rodeos y prepara un cambio de entrenador. Guatefutbol.com supo que la directiva de los toros tiene todo listo para separar de su cargo al mexicano Roberto Montoya, quien no ha logrado los resultados esperados en el campeonato y es casi un hecho su salida.

Incluso los toros ya cerraron un acuerdo de palabra con el entrenador costarricense Minor Díaz, quien hace unos instantes tomó un vuelo para nuestro país y así concretar su vinculación”, informó Guatefutbol, en nota que escribió el periodista Javier Pineda.

Minor Díaz dirigió a la UCR, Guanacasteca, Liberia y Sporting en primera división de Costa Rica. (Albert Marín)

En caso de ser contratado, será la primera experiencia para Minor Díaz como entrenador en otro país. En territorio nacional, Díaz dirigió en primera a la UCR, Guanacasteca, Liberia y Sporting.

“Se espera que en las próximas horas se cierre todo el tema contractual con Montoya y así poder seguir con la vinculación de Díaz, quien se haría cargo del plantel para lo que resta del campeonato.

Los fronterizos son los actuales coleros de la clasificación con 12 puntos tras tres triunfos, tres empates y ocho derrotas, aunque su mala racha es de siete juegos sin ganar y de los últimos once partidos, solamente tiene una victoria”, detalló Guatefutbol.

Malacateco se encuentra a cinco puntos de la zona del descenso, por lo que se unió a los equipos que están en la pelea por alejarse de los puestos bajos de la acumulada.

Minor Díaz estaría acompañado por el también nicoyano Ruber Fonseca como preparador físico, quien trabajó con el técnico en su paso por Guanacasteca y Liberia.