Equipo de la Primera División sorprende al despedir a su entrenador

Sporting FC anunció la salida de su entrenador: Minor Díaz, el estratega que llegó a mediados de este campeonato en vez de Luis Marín, no seguirá al mando del cuadro josefino, que no levantó su rendimiento y terminó en los últimos puestos.

Sporting terminó el torneo en el octavo puesto con 16 unidades, mientras que el último lugar fue para San Carlos con 13 puntos; de esta forma, los josefinos iniciarán el siguiente campaña peleando por no descender.

De momento, el cuadro no anuncia quien será el sustituto de Díaz, pero sí trabajan a marcha forzada, esto debido a que el próximo torneo iniciará el 14 de enero del 2026.

En el conjunto aurinegro ahora se centran en desarrollarse en su nuevo ubicación, la cual será el cantón de Grecia de Alajuelense.

Sporting FC, por otra parte, debe definir lo que sucederá con jugadores que tenía en su planilla cedidos de otros equipos como Yoserth Hernández (Saprissa), Douglas Sequeira (Saprissa), Ariel Arauz (Herediano), entre otros.

En cuanto al nuevo perfil del DT, este diario conoció que podría tratarse de un entrenador extranjero. Esta misma semana o a inicios de la siguiente, el club estaría anunciando a su nuevo entrenador.