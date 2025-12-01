Puntarenas FC y Sporting hicieron un juego digno de su campeonato: malo

Puntarenas recibió a Sporting e hicieron un juego muy discreto en el Lito Pérez.

Puntarenas y Sporting hicieron un partido digno del torneo que han realizado ambos: malo. En uno de los duelos que no generaba ningún interés, porque no definía absolutamente nada en la penúltima jornada de la fase regular del campeonato nacional, se enfrentaron dos equipos que han sido sumamente irregulares en cuanto a rendimiento y nivel deportivo. Al final, el cotejo terminó 0 a 0.

Puntarenas quedó muy lejos de ser el equipo protagonista del campeonato anterior. Los porteños ni siquiera terminaron peleando por clasificar y el rendimiento del plantel fue a la baja. Por su parte, Sporting inició este campeonato como uno de los equipos que podía ser la sorpresa por los fichajes que hizo, pero al final terminó siendo una de las decepciones.

El duelo que se llevó a cabo en el Miguel “Lito” Pérez no tuvo muchas emociones. Sí hubo juego de contacto y fuerza en la zona media, pero exigió muy poco a los arqueros y defensas.

De hecho, con el pitazo final, los dos entrenadores —tanto César Alpízar por Puntarenas como Minor Díaz por Sporting— fueron enfáticos en que la mejora debe ser importante de cara al primer semestre del 2026, ya que, si esto no se cumple, ambos planteles podrían verse en problemas en la lucha por no descender.

Actualmente, Sporting es octavo con 15 puntos, mientras que Puntarenas tiene 18 unidades en el sétimo puesto. Sin embargo, la estadística tiene tintes de preocupación cuando se analiza la diferencia con el último lugar: San Carlos, club que acumula 13 unidades.

“Siempre este equipo, como club, queremos poner los objetivos lo más alto posible. El club no me lo exige, pero yo siempre quiero estar lo más arriba posible. Si en el siguiente torneo no trabajamos por entrar en zona de clasificación y pensar en Copa Centroamericana, pues no tiene sentido que sigamos acá”, puntualizó César Alpízar sobre el rendimiento puntarenense.

Todo hace indicar que Alpízar continuará al mando del plantel pese a que el rendimiento del cuadro fue muy diferente al del pasado campeonato, cuando los puntarenenses consiguieron meterse a la siguiente ronda.

En el caso de Sporting, Minor Díaz insistió en que necesita hacerle ver a la planilla para qué está el equipo.

“Buscaremos cerrar el torneo dignamente. Después debemos replantear objetivos. Nosotros no tenemos una planilla para pelear los últimos lugares. Queremos hacerle ver a los jugadores muchas cosas, por lo que ahora, en el lapso de trabajo, vamos a trabajar fuerte para cambiar dinámicas”, acotó.

Minor tomó el equipo ya con el torneo en desarrollo, luego de que la dirigencia de Sporting decidiera cortar el proceso del entrenador Luis Antonio Marín, quien tomó un proyecto en El Salvador con el Inter FA.

Sporting cerrará el campeonato nacional recibiendo al Deportivo Saprissa, mientras que Puntarenas FC recibirá a Guadalupe.