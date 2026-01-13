¿Minor Álvarez ya puede jugar? Esto informa Saprissa

El Deportivo Saprissa les dio una buena noticia a sus aficionados: los extranjeros Bancy Hernández y Tomás Rodríguez están habilitados para jugar.

El nicaragüense y el panameño pueden ser tomados en cuenta para el juego de esta noche, a las 8 p.m., contra Puntarenas. Pero la pregunta que se hacen algunos seguidores morados es: “¿Y Minor Álvarez, puede jugar?”.

La respuesta es sí. La Nación hizo la consulta a Saprissa y comunicación recibida: “Está listo”.

Entonces, de los cuatro refuerzos, tres pueden debutar con el equipo. Falta el permiso de trabajo de Luis Paradela, quien, pese a que ya jugó con los morados, de nuevo debía hacer el trámite ante Migración y Extranjería.

Minor Álvarez regresó de Guatemala para ocupar la plaza que dejó Esteban Alvarado, quien se retiró. Álvarez disputará la titularidad con los jóvenes Abraham Madriz e Isaac Alfaro; Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, no ha definido quién será el titular esta noche contra los porteños.

El Deportivo Saprissa informó que Minor Álvarez está listo para debutar esta noche en el Clausura con el equipo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

