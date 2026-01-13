Saprissa da noticia de última hora sobre dos de sus refuerzos

El Deportivo Saprissa confirmó que podrá contar en la primera jornada del torneo nacional con dos de sus refuerzos, se trata de los extranjeros Bancy Hernández y Tomás Rodríguez, pues los dos podrán ser utilizados por Vladimir Quesada sin problema.

La S se las verá contra Puntarenas hoy martes 13 de enero a las 8 p. m.

El cuadro morado confirmó por medio de un comunicado de prensa que tanto Hernández como Rodríguez, nicaragüense y panameño respesctivamente, ya cuentan con los permisos de trabajo que deben solicitar al ser extranjeros.

“Ambos podrían ser tomados en cuenta por el cuerpo técnico morado para el debut contra Puntarenas FC en el Ricardo Saprissa Aymá”, se lee.

Rodríguez y Hernández llegan a reforzar la ofensiva morada, esto ante la salida de Warren Madrigal a la MLS de Estados Unidos, además de la no continuidad en el club de Gustavo Herrera, panameño que no logró consolidarse en el plantel.

La alineación de Saprissa genera expectativa, debido a que está la duda de quién será el arquero si Abraham Madriz, Isaac Alfaro o el nuevo portero, Minor Álvarez.