Miguel ‘Piojo’ Herrera no hizo caso a la supuesta amenaza de Jafet Soto

“Me voy a encargar de que no regrese a la Selección Nacional”, supuestamente estas fueron las palabras que Jafet Soto, presidente de Herediano, le dijo a Alejandro Bran, volante de Alajuelense.

La situación se presentó en el primer partido de la final entre la Liga y Herediano. Soto, quien estaba en el banquillo, fungía como técnico, al aparecer tuvo un cruce de palabras con Bran.

Fue Aarón Salazar, compañero de Bran, quien denunció lo que supuestamente dijo Jafet, quien después negó que haya afirmado tal amenaza.

Este viernes, Miguel “Piojo” Herrera, dio a conocer el nombre de los jugadores convocados a la Selección Nacional de Costa Rica para enfrentar los partidos eliminatorios del 7 y 10 de junio ante Bahamas y Trinidad y Tobago respectivamente; así como para la Copa Oro.

Entre los 26 convocados, viene el nombre de Alejandro Bran, más que claro que Miguel Herrera no hizo caso a la supuesta amenaza de Jafet Soto.

“Absolutamente no. Muchos de ustedes (prensa) dieron por sentado que yo lo había dicho, esto está mal por parte de ustedes porque nunca pueden poner palabras que yo no he dicho”, afirmó Jafet Soto.

“Más bien el que quiera afirmar que yo dije eso vamos a los tribunales y lo dice en un Tribunal de Justicia. Nos demandamos por calumnias mutuamente.”, añadió el técnico rojiamarillo, donde resaltó que nunca amenazó a Alejandro Bran con que no iba a regresar a la Selección Nacional.

Alejandro Bran regresa a la Selección de Costa Rica. (MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP)

Jewison Bennette, asistente de Jafet Soto, también habló del tema y aseguró que nunca escuchó a Jafet decir la grave amenaza que se le atribuye.

“Estas son cosas que pasan en el fútbol, yo las viví (como jugador) y han terminado ahí. No escuché que haya dicho eso”, afirmó Bennette.

“Yo sí le dije ‘Comportate, ¿estás agrandado, qué te pasa?“. Sin embargo, de inmediato el asistente rojiamarillo le bajo tensión al tema. ”Pero él se reía y yo también me reía. Son cosas del fútbol", añadió Jewisson tras la final del miércoles.

Este viernes, durante una entrevista con Noticias Repretel, Jafet Soto se refirió de nuevo al tema. “Solo quería ver si estaba Bran (en la Selección)”, inició bromeando. Después añadió: “Solo le puedo decir que no dije eso. Hay códigos en el fútbol que no se violentan, siempre los voy a respetar”.

Cuando se enteró de que solo hay un herediano en la Tricolor (Fernán Faerron), aprovechó para tirarle un dardo al presidente liguista Joseph Joseph: “Ahí está la prueba de que no saco provecho de mi posición”. De seguido, defendió el trabajo de Miguel Herrera como seleccionador. “Tenemos la suerte de tenerlo aquí”.

