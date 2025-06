Miguel ‘Piojo’ Herrera: ‘Entramos un poquito dormidos y eso tenemos que erradicarlo’

La Selección de Costa Rica derrotó 2-1 a Trinidad y Tobago en el Estadio Nacional y Miguel ‘Piojo’ Herrera está contento por eso, porque la Tricolor avanzó como líder del grupo, aunque reconoce que hay cosas por corregir, como el flojo arranque del equipo patrio en este partido en específico.

“Arrancamos muy flojitos, la verdad que 10 minutos, 12 minutos exactamente les regalamos la iniciativa a ellos, el equipo como que entró un poquito pasmado, pero bueno, después de esos inicios de ellos, nos despabilamos y el equipo empezó a reaccionar, cerramos mejor”, describió Miguel “Piojo” Herrera.

También dijo que el arquero rival tuvo una gran noche, tapando 4 o 5 pelotas que tildó de “impresionantes” para poder manejar mejor el partido, o tener un poquito más holgado el juego.

“Lo importante es ganar, el equipo se acostumbra a eso, tenemos que erradicar estos pequeños detalles, claro que los vamos a trabajar, pero bien, creo que lo más importante es esta ronda perfecta y los muchachos, bien, todos con una muy buena actitud”, citó Miguel “Piojo” Herrera.

- Tuvo un partido contra un rival calificado, por momentos potente, rápido y demás. ¿Qué análisis hace de verse ahí un momento complicado en el partido ante un rival que lo puso más difícil? ¿Qué tal respondió la Selección a eso?

- Entramos un poquito como dormidos y eso tenemos que erradicarlo, pero el equipo supo sobreponerse a eso. Sí es un equipo más fuerte, más rápido, con mejor fútbol, pero aún así, insisto, hoy la figura de ellos es el arquero.

”Saca 7 pelotas de gol impresionantes, el disparo de Alejandro Bran, el cabezazo de Francisco Calvo, el casi autogol, jugadas con pelotas como el primer cabezazo de Warren Madrigal. La verdad es que bastante bien el equipo, pero bueno, ellos también hacen su trabajo y cuentan, lo importante, como lo digo, es la costumbre de que el equipo gane y que de local seamos sólidos, seamos fuertes".

- ¿Alonso Martínez es duda para el inicio de la Copa Oro?

- Lo de Alonso fue hoy una gripe, se sintió muy mal, le dolía mucho la cabeza, estaba con el cuerpo cortado y por supuesto así no podía participar y por eso decidimos que no estuviera en la lista, simplemente es eso, esperemos que en dos o tres días ya esté listo y contemos con él.

- ¿Cuánto destaca que el equipo logra reaccionar a un partido que parecía complicado al inicio?

- El equipo no arranca bien, pero tenemos ese buen quehacer en el balón parado, en tirar pelotas al área y tenemos buenos rematadores. Cuando cae el gol, creo que ahí el equipo se vuelve a soltar. Ellos, la disyuntiva de saber que no podían recibir tantos goles, pues se tiran atrás, se defienden bien, juegan el contragolpe, con gente rápida arriba, pero creo que el equipo ya estaba sentado en la cancha y creo que lo hicimos muy bien.

- ¿Qué expectativa tiene para el sorteo?

- La expectativa es nada más esperar, esperar, saber el sorteo... Quien te toque en tu grupo es saber que lo tenemos que liderar y que tenemos que obtener el primer lugar para ir al Mundial.

- Jeyland Mitchell fue importante en defensa y en ataque. ¿Qué le parece?

- Sí, él ha tenido un partido redondo, marcó bien, hizo buenas coberturas, es un tipo sólido atrás y ayudó. Ayudó en la parte ofensiva en el balón parado, que es uno de los fuertes que tiene, tiene muy buen timing en el brinco y buen cabeceo.

”Me gusta que es un tipo que va creciendo y que cada día se ve mejor, por supuesto espero que se sigan abriendo oportunidades más claras en el equipo donde esté, ya sea otra vez en el Feyenoord o donde lo presten o donde salga, y que empiece a jugar.

”Porque lo que es, es ritmo, hoy que tiene más ritmo que ha participado en todos los partidos, el muchacho muestra que tiene mucha calidad, es un tipo fuerte, es un tipo rápido y bueno, esperemos que siga así”.

- ¿Cómo ve al equipo para la Copa Oro?

- Lo veo bastante bien, reitero, se acostumbran a ganar y eso es lo más importante, conscientes de que hay mucho que trabajar. Tenemos estos días, nos iremos ya a Estados Unidos y trabajaremos previo para el primer partido porque son pocos días los tenemos para trabajar y tenemos que aprovecharnos al máximo.

- ¿Qué puede decir del rendimiento de Josimar Alcócer?

- Josimar Alcócer es un tipo con muy buen desequilibrio, en el mano a mano es un tipo diferente. Me parece que tuvo ese último tercio y le faltó también la posibilidad del portero de tapar la jugada de gol y se la deja a Warren Madrigal para que la empuje, nada más que no fue así.

”Pero hace un buen partido, creo que le falta terminar cerrando al segundo palo, es lo único que le falta, pero me parece que bien, va bien, el trabajo de cada uno de los muchachos lo están haciendo bien.

”Hay una competencia interna bastante buena. Se le presenta la oportunidad por la situación de Brandon Aguilera, que es el que normalmente venía ahí funcionando, pues no la desaprovecha y levanta la mano para decir aquí estoy también yo. Y bueno, pues que el problema, ese bonito problema lo tenga yo”.

Miguel Herrera afirma que lo importante es ganar y que la Selección de Costa Rica cerró una ronda perfecta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Podía haber ingresado Cristopher Núñez como para refrescar un poquito ahí esa media cancha y tal vez sorprender al equipo rival ah?

- No es que nos quitaran la pelota, me parece que no la manejamos mejor nosotros, ¿no? Cuando tenemos la ventaja y queremos hacer más, el equipo se acostuma a meter muchos goles y quiere que la gente vea más goles.

”Tuvimos llegada, pero creo que el manejo de la pelota la tenemos que tener mejor, pues lo que digo es que tenemos que trabajar. Los que entraron entraron bastante bien, Cristopher tuvo su oportunidad el partido pasado y lo hizo muy bien.

”Me parece que las decisiones que tomo me parecen justas, ver a los muchachos que están todos en competencia y entraron todos bien, entra Kenneth Vargas y lo hizo bastante bien. Entra Andy Rojas y también ahí tuvo una oportunidad, entonces creo que todos hacen bien su trabajo.

”Cuando los minutos que les tocan sean pocos, sean muchos, los están aprovechando y están demostrando que como grupo están todos matándose para conseguir el objetivo que es ganar, gana la Selección, no gana el nombre.

- ¿Qué piensa de lo que puede pasar con Warren Madrigal si va al primer equipo del Valencia aunque no tenga tanta participación?

- Los entrenamientos son intensos, de mayor nivel, no estoy menospreciando al equipo en el que está. De la cuarta división a la Primera División de España, a LaLiga, pues obviamente la Primera División de España si no es la mejor liga del mundo, es la segunda, dependiendo de cómo se ponga, si la Premier o LaLiga. Estar en esa liga es importantísimo.

”El muchacho ha hecho muy bien las cosas, hoy no estaba para iniciar, la idea no era que iniciara él, era que iniciara Alonso Martínez, pero se sintió mal. Decidimos que fuera Warren y él aprovecha las oportunidades, él levanta la mano y dice aquí estoy.

”Está jugando en su equipo, hoy terminó participando y haciéndolo muy bien, llega con nosotros con un muy buen ritmo, entonces ojalá y siga así. Porque reitero, la competencia interna crece y para mí tener tantos jugadores en un nuevo nivel pues me llena de satisfacción, porque al que ponga sé que va a responder”.

- ¿Qué destaca futbolísticamente lo que ha evolucionado Costa Rica y lo que debe ajustar?

- Creo que tenemos mucho que mejorar estas distracciones, estos inicios del primer tiempo contra un rival un poco más fuerte. Como se los dije a los muchachos, un rival a lo mejor de mayor calidad que este, que es bueno, no te perdona un par de ocasiones que tuvieron al principio.

”Entonces, tenemos que estar muy conscientes, arrancar desde el inicio del juego a full, y eso rescato, que el equipo tiene respuesta, tiene un equipo fuerte, tiene un equipo consciente, la mezcla de juventud y experiencia está floreciendo y está haciendo las cosas bien. Entonces, contento”.

- ¿Cómo llega Costa Rica en su nivel deportivo para enfrentar esta Copa de Oro?

- Con mucha ilusión, tengo un equipo muy fuerte, muy sólido, lo veo conectado, lo veo unido y tengo ilusión de que la vamos a ganar.