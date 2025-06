Manfred Ugalde se ‘quejó’ de una fuerte falta... y no se la cometió ningún jugador de Trinidad

Terminó el partido ante Trinidad y Tobago con victoria de la Selección de Costa Rica y Manfred Ugalde compareció ante los medios de comunicación para referirse a un partido mucho más complicado que los otros tres de esta sencilla pentagonal.

Manfred Ugalde enfrenta la marca de un zaguero de Trinidad y Tobago, en el compromiso eliminatorio de este martes 10 de junio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El máximo goleador de la última liga de Rusia no pudo hacerse presente en la red esta vez, pero contribuyó con un notable despliegue físico, presionando y chocando con los defensas trinitenses.

A Ugalde le cometen varias faltas por partido, siete, ocho, a veces cuesta llevar la cuenta. Y siempre se levanta, se sacude el polvo y sigue sin arrugarse.

Pero esta vez, consultado por el juego fuerte que le suelen aplicar los rivales, Ugalde se refirió en tono jocoso a un curioso detalle: “La falta que más me dolió fue en el calentamiento con Jeyland (Mitchell)”, respondio Manfred sonriente en la entrevista flash con Canal 7.

De inmediato amplió un poco lo del “encontronazo”. “Me majó, pero es parte de, uno se prepara para esto”.

Ugalde pasó la página y comentó el poco tiempo de recuperación antes de emprender este mismo miércoles el viaje a la Copa Oro.

Valga recordar que, según trascendió a finales de abril pasado, Jeyland Mitchell quedó relegado del primer equipo del Feyenoord de Países Bajos y empezó a entrenar con el Sub 21. En aquel momento, el periodista Martijn Krabbendam, de Voetbal International, explicó la situación: “Está entrenando con el juvenil. No solo por la evolución de Givairo Read (otro jugador joven), sino porque Mitchell entrena como juega: fuerte, sin miedo, sin sacar la pierna. No se guarda nada”.

Al parecer esa intensidad provocó cierto temor del entrenador Robin van Persie, que prefirió evitar algún accidente en los entrenamientos.

