Miguel ‘Piojo’ Herrera dijo sin tapujos lo que quiere con la Selección de Costa Rica en la Copa Oro

Miguel ‘Piojo’ Herrera resolvió un primer escollo y puso a la Selección de Costa Rica en la Copa Oro, luego de superar a Belice en un repechaje que acabó con un marcador global de 13-1.

— ¿Qué es lo que más destaca del comportamiento del equipo? ¿Qué es lo que más le gustó en esta semana de trabajo que tuvo con los jugadores?

— Contento, el trabajo fue muy bueno. Como lo dije en la semana, hay que respetar al rival y el mayor respeto es jugar así, a full. No podemos tener distracciones, no podemos tener equivocaciones y trataremos de ir trabajando para no tener errores. También el partido se prestaba para ver a todos. Hoy prácticamente jugaron todos.

”El portero no es un cambio recurrente y Patrick Sequeira hizo los dos partidos, pero en los 180 minutos jugaron todos los de campo. Entonces los vi a todos bien, los vi concentrados, metidos. Obviamente los voy conociendo más y creo que hicimos un buen trabajo”.

— ¿Qué es lo que más le gusta de la Selección?

— Lo que me encanta es que el equipo juega para adelante, que no renuncia, que ellos estaban todos tirados atrás y manejamos bien la pelota, buscamos los espacios, buscamos pelotas filtradas, tiramos centros por ambas bandas. Eso me encanta, el equipo cuando pierde la pelota tiene una reacción y están muy dispuestos a la recuperación lo más pronto.

— Luego de estos días donde usted pudo armar su lista, pudo entrenar con los futbolistas, conversar con ellos y verlos ya en acción. ¿A qué apunta Costa Rica en la Copa Oro?

— Habrá más tiempo de trabajo para esos partidos, para llegar mucho más a punto a la Copa Oro. Apuntamos a lo máximo, nosotros tenemos que pensar en el título. Sabemos que es un torneo donde van a estar los mejores de Centroamérica, del área de Concacaf y algunos invitados, pero nosotros tenemos que pensar que esta Selección es una Selección fuerte.

”Tenemos que apuntar ahí a la final y estando en la final por supuesto pelearla con todo. Va a ser un torneo difícil, como lo son todos los torneos, pero nosotros vamos con todo”.

— ¿Cómo se ha sentido en Costa Rica?

— Ha sido extraordinario, no te puedo decir que he estado en todo lado, porque me falta ir a visitar a los de fuera, que la situación es más lejos, Puntarenas, Liberia, Guanacaste, pero vamos a ir, vamos a ir. El compromiso era ir a todos los equipos, ir a verlos en su casa, ir a platicar con los cuerpos técnicos, como lo hemos hecho ya con algunos entre semana, hemos ido a algunos clubes y seguiremos haciendo este recorrido. No vamos a dejar de ver nuestra liga, porque siguen saliendo jugadores importantes.

”Alejandro Bran demuestra que le levanta la mano y dice: ‘Estoy listo para ser uno de los titulares del equipo’. Orlando Galo lo hizo también muy bien cuando estuvo en la cancha, desafortunadamente sale por una lesión.

”Pero todos, todos la verdad que levantan la mano y dicen: ‘Estamos listos, queremos ser jugadores confiables para que podamos competir y buscar un puesto en la Selección’.

”Entonces seguiremos, reitero, en este tour de juegos, de ir a ver los partidos, de ir a conocer todos los lugares, y estoy disfrutando de este país porque es hermoso. Seguiré saliendo y me encanta, me encanta estar en la calle, viendo a la gente y conviviendo con ellos”.

— Álvaro Zamora en los dos partidos entró de cambio y anotó. El viernes se fue de doblete y este martes hizo un gol. Inclusive, en Belice se quitó la mala racha porque juega muy poco en su equipo. ¿Él está frustrado por tener esa poca actividad en su equipo? ¿Cómo lo ha notado?

— Sí, sí, platicamos con él y bueno, tiene una situación desafortunada con su club, esperemos que pronto se arregle eso. Si tiene que seguir ahí, bueno, pues que siga mostrando su calidad, porque aquí lo demuestra; le demuestra a su club que es un jugador importante.

”Y si tiene que salir, bueno, pues donde vaya, que juegue más minutos y que convenza a la gente, porque reitero, el fútbol lo tiene, lo demostró. Yo creo que un poco la celebración de sacarse como decimos en México la malaria, la mala suerte de no estar participando.

”Pero el tiempo que lo hace, lo hace bastante bien, entonces, pues qué bueno que tenga ese problema yo. Entra Manfred Ugalde y hace goles; entra Alonso Martínez y hace goles, entra Kenneth Vargas y hace goles... Todos y esa gente que está haciendo goles es porque el equipo está llegando con la pelota.

”Ojalá y sigan así, que sigamos demostrando contundencia, pero también reitero, habrá rivales con mucha más oposición”.

— ¿Habrá la posibilidad de fogueos de peso? Sobre todo porque ya viene la eliminatoria y, obviamente, queremos estar en el Mundial. ¿Se contemplan fogueos con selecciones de clase A?

— La verdad es que hoy, buscar un partido amistoso, pues tenemos todavía dos partidos de eliminatoria previos a la Copa Oro. Estamos gestionando un partido fuera antes de llegar a esos dos partidos. Tenemos la Copa Oro, que sin duda, para nosotros será importantísima.

”Después, en las siguientes fechas FIFA, tendremos los partidos calificatorios al Mundial. Va a ser muy difícil decir que vamos a ir a buscar asegurar un rival de clase A.

”Si las cosas se dan bien, y estoy seguro de que se van a dar, entonces empezaremos a planear qué sigue. Ahorita, no podemos pensar más que en los rivales que vamos a enfrentar en este cierre de la primera fase de clasificación al segundo hexagonal de la Copa Mundial y en la Copa Oro. Después de eso, veremos qué pasa”.

— ¿Cómo cambiarles el chip a estos jugadores para cuando enfrenten equipos como México o Estados Unidos en la Copa Oro?

— Claro que sí, vamos a trabajar mucho en eso. Creo que ya tengo un grupo de muchachos muy conscientes, con hambre y con deseo. Gente de experiencia que también ha tenido logros importantes. Vamos a conjuntar todo eso y, por supuesto, la mentalidad será buscar con todo el resultado en cada partido y buscar la Copa Oro.