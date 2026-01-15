Miguel ‘Piojo’ Herrera confiesa lo que nunca entenderá sobre Keylor Navas

Miguel “Piojo” Herrera no solo criticó al Cartaginés y habló de otros clubes en conversación con el periodista mexicano Alejandro Blanco. El extécnico de la Selección de Costa Rica también confesó lo que nunca entenderá alrededor de la figura de Keylor Navas.

“Yo tenía mucho escepticismo cuando fui a buscar a Keylor, porque había una gran parte de los medios que no estaban de acuerdo con que Keylor llegara a la Selección. ¿En serio? Un tipo considerado uno de los mejores arqueros del mundo, que le dio muchas cosas extraordinarias a Costa Rica, querían que no venga, que no piensen”, manifestó Miguel Herrera.

En ese podcast, el “Piojo” calificó a Patrick Sequeira como un portero extraordinario y le augura un futuro impresionante si sigue manteniéndose en su nivel. Cree que si eso pasa, seguramente algún equipo importante se lo va a llevar, “pero Keylor es Keylor”.

“Yo no puedo dejar de hablar de Keylor como un tipo que marcó diferencia a nivel mundial como portero. Yo iba a ir a buscarlo y había gente que decía que no estaba bien, yo tenía clara mi convicción de ir a buscarlo”, reiteró.

Añadió que cuando se sentó con Navas, le vio la cara de ilusión y no lo podía creer, porque reaccionó como si fuera la primera vez, como si fuera su primer llamado a la Tricolor. “Cuando le dije que lo quería, enseguida agarró el teléfono y le marcó a su esposa para decirle que estaba de regreso en la Selección”, contó.

También recordó que cuando se despidió de él tras la eliminación del Mundial, le dijo que seguramente se verían en México y que irían a comer.

“Con todos puedo sentarme a platicar; muchos muchachos por teléfono me expresaron muchas cosas y ahí mismo, por la tristeza, por lo que había pasado”, mencionó Miguel Herrera.