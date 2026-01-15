Pumas da un gran golpe en la Liga MX al ganarle a Tigres con un Keylor Navas espectacular

Keylor Navas brilló con Pumas en la segunda jornada de la Liga MX, esto en el triunfo contra Tigres.

Keylor Navas fue espectacular en la segunda jornada de la Liga MX. Con el costarricense en el arco, Pumas venció 1 a 0 a Tigres, en un duelo en el que el tico fue determinante para su club.

Keylor sacó tres remates con sello de gol de su rival. El nacional, de hecho, fue el último futbolista que tocó un balón, cuando atajó un remate de Gignac en la última acción.

La jugada más impresionante del compromiso se dio cuando Navas hizo una doble parada en el segundo tiempo. El Halcón se lanzó primero a su derecha, cuando un remate salió hacia su primer palo; después respondió ante un cabezazo al mismo sector.

Keylor provocó frustración en sus adversarios y aficionados que estaban en la casa de Tigres.

El gol de Pumas llegó desde el primer tiempo, cuando Robert Morales marcó al minuto 23.

El resultado le permite al plantel del nacional llegar a cuatro puntos en la clasificación, esto luego de que comenzó el campeonato con un empate 1 a 1 contra Querétaro.

Pumas consigue dar un fuerte golpe al vencer a Tigres, uno de los llamados a ganar el cetro.

El triunfo de los capitalinos resuena fuerte en México, por el dato de que el club tenía 15 años de no poder ganarle a Tigres como visitante.

El cotejo, además de ser clave para el portero nacional en rendimiento deportivo, también le permitió al Halcón dejarse notar como referente en el campo.

El futbolista no dudó en regañar a sus compañeros cuando detectó fallas defensivas, también mantuvo a su defensiva concentrada y hasta tuvo reclamos fuertes con el árbitro, esto como capitán de su oncena.

El próximo reto de Pumas será el domingo a las 12 mediodía cuando juegue contra León, en Ciudad Universitaria.