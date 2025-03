Miguel Herrera revela por qué Elías Aguilar y Allan Cruz no fueron convocados a la Selección de Costa Rica

Las preguntas iban y venían. ¿Por qué llamó a este y no convocó a determinado jugador?

En la conferencia de prensa que Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, ofreció previo al juego contra Belice, el timonel escuchó y atendió cada una de las consultas.

- Elías Aguilar y Allan Cruz no están en la convocatoria. ¿Por qué no los llamó y sí optó por otros como Álvaro Zamora, quien tiene pocos minutos con su equipo en Grecia?

- Sin duda alguna, tienen que pensar todos los que están aquí. Como lo acaban de decir exactamente, el que está afuera tiene un plus. O sea, el que sale a jugar fuera de su liga local tiene un plus, por algo está afuera. Desafortunadamente, para Zamora su club ha tenido muchos problemas, no solo en la cancha, hablamos de temas extrafutbolísticos. Pero si ves entrenar a Zamora, parece que está jugando al 100% porque anda muy bien. Más allá de los que están aquí, ellos deben estar conscientes de que quien está afuera tiene una ventaja. No voy a dejar de ver a los de aquí, y uno de ellos podría quitarle el puesto a alguien de afuera, en eso estamos. Por lo que veo en los entrenamientos, me llena el ojo y me dice que no me equivoqué. Después vienen los partidos y ahí es donde realmente se clasifica para saber si estamos bien o no.

- ¿Por qué llamó a Alexandre Lezcano? ¿No ha visto otros jóvenes en el ámbito local?

- Por qué no (llamarlo)? Tenemos mapeados a todos. Ustedes me han visto que voy a los partidos y sigo a todos. Afortunadamente, estamos en un país que nos permite acercarnos a los clubes y los hemos observado a todos. Tenemos 46 jugadores en el radar, pero eso no quiere decir que sean los únicos. Me preguntan por Lezcano y Keylor, eso indica que hay opciones y que tenemos de dónde escoger.

- Hay algunos puestos con abundancia, como en el ataque. ¿Qué pone como prioridad para elegir a los delanteros?

- Lo que muestren en los entrenamientos, el desempeño en los partidos con sus equipos. Como lo dije cuando empecé a ver encuentros: no vengo a ver partidos, vengo a ver futbolistas, cómo me llenan el ojo. Siguiendo a los que están hoy en día, me da gusto y placer. Todos están en buen nivel y tengo que elegir a dos, tratando de no equivocarme. Los que queden fuera serán revulsivos. Tenemos 23 titulares, pero desafortunadamente solo pueden jugar 11, y eso lo decido yo. Vamos a tratar de no equivocarnos, pero reitero: los que estén en el banquillo, cualquiera puede entrar y ser un buen revulsivo para el equipo.

- ¿Esperaría enfrentar a México en Copa Oro? ¿Cómo analiza ese eventual enfrentamiento?

- Lo enfrentaría con la idea de que ganemos nosotros. Hoy dirijo a Costa Rica y se lo dije a los muchachos: si ellos hacen goles, los festejo, porque estoy 100% enfocado en Costa Rica. Pienso en el juego contra Belice, que es el que nos interesa en este momento. Pero sin importar a quién nos enfrentemos, la idea es que gane Costa Rica.

- ¿Cómo enfrentar el partido ante una selección de Belice que es desconocida?

- El partido debe depender de lo que hagamos nosotros, no del rival. Por más fuerte que sea, si es fuerte debemos ver cómo respondemos en la parte defensiva. Pensamos en lo que vamos a hacer nosotros. Los juegos no se ganan hasta que no se juegan y vamos a Belice con la idea de ganar. En el papel parece que es un equipo accesible, pero hay que demostrarlo en la cancha.

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, dijo que, a pesar de tener jugadores de 20 años, no dirige a niños, sino a futbolistas maduros. (Jorge Navarro para La Nacion )

- ¿Cómo llenar ese vacío de jugadores con más jerarquía y experiencia?

- Me tocó un buen proceso. Haber comenzado este proceso fue positivo. Aquí no pasa por quiénes son más grandes o más chicos. Son jugadores que he venido observando y tienen buena determinación. Los jóvenes que me mencionan son titulares en sus equipos, no son niños, son tipos maduros. La mayoría juega constantemente de titular o es el primer cambio, el primer revulsivo. Jeyland Mitchell, con 20 años, es el primer jugador con solidez que su técnico pone al hacer una variante. Ellos juegan y no necesitan ese ‘apapacho’, ya se los dio un técnico y se lo han ganado con su fútbol. Todos esos chiquillos ya crecieron.

- ¿Ha valorado tener un nuevo asistente tico ante la salida de Paulo Wanchope?

- Ya tenemos a Ricardo (González), quien es un extraordinario preparador de porteros, pero también conoce el fútbol. Con él nos hemos apoyado, y junto a Keylor (Reyes), quien nos hace los análisis, estamos completos y muy bien. Nos dio gusto que Chope haya logrado lo que quería para su futuro, pero su salida nos dejó un hueco.