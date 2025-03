Miguel Herrera impone su sello en la Selección: ‘Esto no es negociable’

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, dijo estar encantado con lo que ha visto de los jugadores en los entrenamientos antes de enfrentar a Belice.

El timonel añadió que está muy ilusionado, pero tiene claro que lo que realmente cuenta es el día del partido. Los seleccionados pueden dar hasta la última gota de sudor en las prácticas, pero para Herrera, lo que define todo es el accionar en los compromisos.

Por esta razón, dejó claro qué es lo que para él no es negociable en el equipo de todos.

“La determinación y entrega no son negociables, y ellos (seleccionados) lo han hecho. Hemos visto entrenamientos de alto nivel y eso me tiene contento”, dijo Miguel Herrera.

El seleccionador habló con los medios de comunicación en las instalaciones del Proyecto Gol y resaltó que fue él quien hizo la convocatoria, a diferencia de cuando recién se incorporó a sus labores y debió enfrentar el partido amistoso contra Estados Unidos.

“Este es un llamado cien por ciento mío. En el primero me ayudó mucho Chope (Paulo Wanchope), y hoy está dirigiendo un equipo. Él prácticamente hizo la lista y yo lo dije. Me gustó dirigir a ese grupo porque me permitió conocer mejor a la gente del medio local”, opinó Herrera, quien ahora está enfocado en el presente y en los encuentros ante Belice.

“Hoy estoy con gente que viene de afuera, estamos armando una selección pensando en lo que viene a futuro y me gusta la actitud, el compañerismo y la determinación que tienen”, agregó.

El seleccionador expresó su optimismo por lo que ha observado del grupo en los entrenamientos.

“Técnicamente es un equipo bastante bueno y me ilusiona porque, como dije antes, los vi en la Copa América y los he venido siguiendo. Veo su determinación, disposición y vamos a ver a un equipo con idea”, opinó el “Piojo”.

(Prensa FCRF /Fotografía)

Miguel Herrera también compartió parte de lo que ha conversado con los seleccionados y lo que pretenden a futuro.

“Como les dije a los muchachos, podemos estar bien o mal, en un día bueno o malo, pero la idea no la vamos a abandonar. La determinación y entrega no son negociables. Me ilusiona ver a los que de repente no tengo en la cabeza para iniciar y te ponen en duda porque todos están entregados”, resaltó el técnico nacional.

El partido del próximo viernes a las 8 p.m., de visita contra Belice, será el primer juego oficial de Miguel Herrera como entrenador de la Tricolor. Ya dirigió al plantel contra Estados Unidos, un choque que la Selección perdió 3-0, pero que fue un compromiso amistoso y solo contó con jugadores del medio local.