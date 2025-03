Miguel Herrera destapa lo que otros técnicos no le cumplieron a la Federación

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, reveló un detalle que los anteriores entrenadores de la Tricolor no le cumplieron a la Federación Costarricense de Fútbol.

Herrera atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa, previo al viaje del conjunto patrio esta tarde rumbo a Belice.

La Selección enfrenta a Belice en busca del boleto a la Copa Oro. El primer juego será el próximo viernes a las 8 p.m. en Belmopán, capital de Belice.

Al “Piojo” Herrera le consultaron qué tan difícil fue para él hacer la lista de convocados o si se basó en los informes de los anteriores seleccionadores, como Gustavo Alfaro o Claudio Vivas, para armar el grupo. Su respuesta sorprendió.

“No hay informes de nadie, todo el mundo engaña con eso. Yo llegué y no hay informes”, dijo Miguel Herrera de manera contundente.

El timonel añadió que para hacer la convocatoria se basó en lo que ha visto de la Tricolor.

“Fui a la Copa América y los vi, también he visto otros partidos”, indicó Herrera, quien asiste a los estadios a observar encuentros del campeonato nacional.

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, dejó claro que ha hecho su trabajo sin la ayuda de nadie. (Alonso Tenorio)

Sin profundizar en la falta de informes, Herrera evitó polémicas y destacó que no encontró mal el trabajo previo.

“Vamos a ser honestos, no se han hecho las cosas mal. El equipo no venía mal y que Gustavo (Alfaro) haya salido no fue por resultados, fue una decisión personal”, señaló.

El técnico agregó que la base del equipo estaba bien y que no hizo grandes cambios en la convocatoria.

“Lo que estaba bien, está bien. Alfaro hizo las cosas bien y tampoco quiero cambiar mucho. Lo que me queda es trabajar como me gusta en la cancha”, mencionó.

La Selección Nacional entrenó esta mañana en el Proyecto Gol y viajará en vuelo chárter rumbo a Belice en la tarde. El partido de ida será el próximo viernes a las 8 p.m., mientras que el choque de vuelta se disputará el martes de la próxima semana a las 7 p.m. en el Estadio Nacional. El ganador de la serie obtendrá el pase a la Copa Oro.