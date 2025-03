Fernán Faerron cuenta su odisea para volver a la Selección de Costa Rica desde un país en guerra

Fernán Faerron regresó a la Selección de Costa Rica y lo hizo como legionario. El defensa, quien tiene mes y medio de haberse unido al Vorskla Poltava de Ucrania, atendió el llamado de Miguel Herrera, técnico de la Tricolor, para unirse a la escuadra patria.

Sin embargo, volver al país no fue nada fácil para Faerron, quien contó que prácticamente tuvo que viajar más de un día desde Ucrania para estar en territorio nacional.

“En Ucrania no hay vuelos, entonces es un poco complicado con el tema de la salida de allá. Uno tiene que tomar un tren desde donde está hasta Polonia; el aeropuerto más cercano es en Cracovia, y de ahí tomar vuelos hacia Costa Rica. Puede durar unas ocho horas en tren y, después, lo que se tarde en los vuelos, tal vez unas 16 horas”, indicó el zaguero en declaraciones al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

Entre el recorrido en tren y los vuelos, Fernán tardó 24 horas en llegar, aunque el tiempo puede ser mayor debido a las esperas en los aeropuertos.

El jugador aseguró que tomó el viaje encantado con tal de representar a la Tricolor, especialmente porque se inicia un nuevo proceso con el técnico Miguel Herrera.

“Siempre un llamado de la Selección lo tomo con mucha felicidad, y sea donde sea que tenga que ir o lo que tenga que hacer, lo haré para venir aquí a la Selección”, resaltó Faerron.

El defensor dejó las filas de Herediano, donde fue campeón, para marcharse al Vorskla Poltava ucraniano y contó cómo le ha ido en su nuevo club, en el que todavía no ha debutado.

“Bien, la verdad, muy bien. Todo por allá es muy normal, no como uno piensa con el tema de la guerra. Todo va muy normal y me siento muy contento. Ahora, si Dios quiere, cuando regrese, lo haré con mi familia, y eso va a ser de gran ayuda también”, explicó el defensor.

Fernán Faerron regresó de Ucrania para unirse a la Selección de Costa Rica y luego retorna con su familia al país europeo. (Rafael Pacheco Granados)

Laura Ortega, esposa del zaguero de la Selección, contó que está muy ansiosa y nerviosa por irse a Europa a empezar de cero, lejos del país y de su familia, pero prefiere eso con tal de estar cerca de su esposo.

“Ha sido durísimo no tener a Fernán a mi lado mientras aprendo a ser mamá, y más en los primeros meses de postparto. Pero no me permití deprimirme porque tenía que estar al 100 % para Ellie (su hija), así que tampoco me permití llorar. Bueno, lo logramos, sobrevivimos. Creo que he hecho un buen trabajo con Ellie”, contó muy emocionada Laura Ortega en su cuenta de TikTok.