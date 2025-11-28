Puro Deporte

Miguel Herrera estaría en el Mundial el próximo año

El mexicano estaría en la Copa del Mundo desde la mesa de análisis luego de quedar fuera del banquillo tricolor

Por El Universal / México / GDA
entrenamiento de la Selección, con vistas a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf
Herrera no clasificó a Costa Rica al Mundial, pero TUDN lo consideraría para su equipo de especialistas en 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







notas iaMiguel HerreraMundial 2026
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

