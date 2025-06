Miguel Herrera dejó ver su enojo por lo último que le hicieron a la Selección de Costa Rica

Después de no tener tiempo para nada, la Selección de Costa Rica ahora volverá a jugar en la Copa Oro hasta el domingo 29 de junio, cuando se enfrente contra Estados Unidos, en los cuartos de final, en el U.S. Bank Stadium de Minnesota.

Ante eso, en la rueda de prensa posterior al empate 0-0 entre México y la Tricolor, a Miguel Herrera le preguntaron qué tan extraño es que ahora tengan una semana de diferencia entre partido y partido.

Esa consulta hizo que el “Piojo” exteriorizara su molestia ante una situación que se presentó, cambiándole sus planes.

“A mí me va a quedar mucho para trabajar, porque tenemos mucho que trabajar. Pero bueno, está así estipulado. A mí me hubiera gustado que este lunes nos dieran descanso, que nos dejaran descansar. Pero no, te van a obligar a viajar a media tarde. Te rompen todo el día otra vez”, apuntó Miguel Herrera.

Miguel Herrera no entiende por qué la planificación original de la Selección de Costa Rica no se respetó y hubo un cambio de última hora. (Prensa FCRF/Fotografía)

Añadió que ahora les toca hacer un viaje largo, por las circunstancias y por el lugar en el que les tocó jugar. Y eso forma parte de lo que lo tiene inquieto.

“En lugar de dejarte descansar un día, que los muchachos descansen bien, porque tienes una semana para hacer un partido. No, al día siguiente te hacen viajar. Son tres días para trabajar, porque el día de descanso era este lunes, para que los muchachos se recuperen y todo.

”Van a descansar, sí, pero a media tarde te ponen un viaje. Eso es lo único que a mí me tiene no conforme. Lo demás estaba estipulado, no puedo quejarme de lo del torneo que ya está establecido. Lo del viaje estaba el martes, y lo cambiaron para el lunes. Entonces no sé por qué, no tengo ni idea, pero sí nos rompe todo el descanso", recalcó, con una molestia evidente.

