Miguel Herrera: ‘Si no aprovechamos a Keylor Navas, seríamos tontos’

Miguel Herrera catalogó de “partido difícil” el pulso en el que la Selección de Costa Rica empató 0-0 con México, en el cierre del grupo A en la Copa Oro. Y aseguró que fue como lo había dicho antes, un duelo disputado.

“Me parece que entramos al principio muy desconcentrados, muy desequilibrados cuando ajustamos. Mejoramos bastante, cerramos muy bien el primer tiempo. Y después, en el segundo tiempo fue un partido de ida y vuelta.

”Tuvieron ellos tres oportunidades, nosotros tuvimos dos, muy claras, como la que pega en el poste. Pero, bueno, hay que corregir muchas cosas“, afirmó Miguel Herrera en la rueda de prensa posterior al juego.

- ¿Qué opina de Keylor Navas, que terminó siendo figura?

- Sin ninguna duda, a Keylor, por eso lo tenemos. Si no aprovechamos a Keylor Navas, seríamos tontos nosotros al no aprovechar a un portero de ese tamaño. Y que aparece cuando tiene que aparecer. Hoy lo necesitábamos, hizo muy bien su trabajo.

Keylor Navas fue figura en el partido entre México y la Selección de Costa Rica en la Copa Oro. (Concacaf.com/Fotografía)

- ¿Qué puede decir del aspecto gris que deja el juego al perder dos figuras por acumulación de amarillas, Joseph Mora y Manfred Ugalde?

- Hay que ver, los partidos están para jugarlos, no voy a estar pensando si tengo que cuidar a un jugador por la tarjeta. Hay que estar concentrados. Y, bueno, desafortunadamente, nosotros por cualquier cosita recibíamos tarjeta.

LEA MÁS: Costa Rica sufre dos amonestaciones clave ante México y llegará con bajas frente a Estados Unidos

- ¿Qué calificación o qué diría de lo que ha hecho Costa Rica en la fase de grupos y lo que viene ante Estados Unidos?

- Bueno, la verdad es que el equipo hizo una buena primera parte. Veníamos con esa idea de llegar a este partido para definir el primero y el segundo lugar. Desafortunadamente, por gol, quedamos atrás por un gol. Pero, bueno, creo que el equipo lo hizo bien. Sumar siete puntos de nueve es bastante bueno. Hay que ahora preparar, tenemos una semana para preparar el siguiente partido y hacerlo mucho mejor.

- Tiene una idea futbolística y se mantiene. Había muchas críticas en el país sobre Brandon Aguilera, pero usted le vuelve a dar la confianza. ¿Está queriendo madurar realmente un estelar de cara a la eliminatoria que se viene?

- Sí, me parece que hace un gran partido Brandon .Y Josimar Alcócer también es un gran partido. La verdad es que a mí me gustan los muchachos, ¿no? Metemos a un chico de 18 años y juega bien y entra bien con mucha prestancia. Entonces, este es el equipo que tenemos y los chavos lo hacen bastante bien. Sabemos que tenemos un recambio, que ya se había iniciado, como lo he dicho miles de veces, lo inició Gustavo Alfaro.

”Hay que seguir con ese recambio generacional. Estos chavos están agarrando mucha madurez. Estos torneos les ayudan a crecer. Y tendremos muchos jugadores para el siguiente proceso que viene, la eliminatoria.

”Por supuesto, cerrar muy bien este torneo que queremos llegar a la final. Ojalá y nos encontremos con México en la final, pero hoy tenemos que estar conscientes que estos muchachos están haciendo muy bien las cosas".

LEA MÁS: Keylor Navas fue la figura y le negó el gol a México: el Uno a uno y las calificaciones de la Selección

- ¿Le deja buenas sensaciones lo que mostró Costa Rica ante México?

- Sí, por momentos sí. La verdad que hay mucho que trabajar, pero seguimos creciendo. Hoy tenemos un equipo fuerte. Yo lo considero el mejor de la zona. Y el equipo lo hace bien. Ellos tienen muy buen manejo de pelota, hicieron bien las cosas, triangulaban. Y nosotros ajustamos, mejoramos bastante. Y las oportunidades me parece que también fueron claras para los dos equipos.

”Cerrando el primer tiempo, tuvimos una muy clara para poder dar la vuelta. Ellos habían tenido sus oportunidades. Pero cuando ajustamos, creo que ahí emparejó el juego. Y después, en el segundo tiempo, el equipo me gustó. La actitud, la determinación, y hay cosas muchas que trabajar".

- Cierra la fase de grupos con 7 puntos de 9 y de forma invicta.¿Con qué se queda propiamente usted de todo eso?

- Contento, tranquilo. No tiramos cohetes, pero estamos tranquilos porque se hizo una muy buena fase de grupos. Vamos invictos. Y tenemos que trabajar mucho para fortalecernos, porque el siguiente partido va a ser más fuerte.

- No tendrá a Joseph Mora por amarillas. ¿Hará algún tipo de pruebas con los jugadores de perfil izquierdo para ocupar ese lugar?

- Se nos fue Ariel Lassiter también. Desafortunada la situación. Entonces, veremos, vamos a trabajar. Hoy en día no tenemos ahí por la izquierda un lateral carrilero como me gusta a mí, con ida y vuelta. Pero bueno, vamos a trabajar.

”Está Francisco Calvo que ha jugado ahí. De repente podemos hablar con alguien de más adelante. Pero vamos a ver, vamos a analizar. Tenemos afortunadamente cuatro días para trabajar el partido".