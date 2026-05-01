Miembro del cuerpo técnico de Alajuelense sorprende con mensaje tras su salida del equipo

Luego de la salida del técnico Óscar Macho Ramírez de Liga Deportiva Alajuelense, los movimientos en el cuerpo técnico continúan y esta tarde se dio a conocer que tanto el preparador físico Juan Carlos Barrantes como el asistente técnico Wardy Alfaro tampoco forman parte del cuadro erizo.

Así lo informó el club mediante un comunicado de prensa, en el que agradeció su labor dentro de la institución.

El ahora expreparador físico de la Liga, Juan Carlos Barrantes, se despidió de los aficionados liguistas mediante sus redes sociales, luego de confirmarse su salida oficial.

En un breve mensaje, el profesional en Educación Física aseguró salir con la frente en alto y agradecido por la oportunidad que le dio la institución rojinegra de poder trabajar junto al “Macho” Ramírez y Alfaro.

“Gracias, Dios, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Agradecido por todo este tiempo en esta institución que llevo en el pecho. Gracias por hacerme fuerte en la dificultad y hacerme vivir los mejores momentos en esta profesión”, destacó Barrantes.

La no clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2026 causó un sismo en la institución, cuyos primeros damnificados son los miembros del cuerpo técnico, tras la salida del “Macho” Ramírez.