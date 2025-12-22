Puro Deporte

Michael Barrantes celebró la 31 de Alajuelense vestido de rojinegro

Esto dijo Michael Barrantes durante la premiación de Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Michael Barrantes estuvo presente en la final de segunda ronda entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.
Michael Barrantes estuvo presente en la final de segunda ronda entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (X Everardo Herrera/X Everardo Herrera)







