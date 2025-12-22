Michael Barrantes celebró la 31 de Alajuelense vestido de rojinegro

Michael Barrantes estuvo presente en la final de segunda ronda entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

Michael Barrantes llegó al Estadio Alejandro Morera Soto vestido con la camisa de rayas rojas y negras para ver el juego de vuelta de la final de segunda fase entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

Apenas la Liga selló su victoria, alcanzando su estrella 31, el futbolista que en sus tiempos de jugador activo militó en los dos equipos, entró a la cancha y se fundió en un abrazo con Óscar “Macho” Ramírez.

“Consiguen un título bastante ansiado, bastante anhelado y feliz porque Liga Deportiva Alajuelense sale campeón”, declaró Michael Barrantes en medio de la algarabía en la premiación.

También dijo que esto significa mucho para él, porque ahorita está trabajando en la Liga.

“Estoy muy agradecido con ellos porque me abrieron las puertas, estoy en ligas menores como asistente del entrenador y, obviamente feliz, porque la institución consigue algo que hace rato venía buscando”, destacó.

Michael Barrantes considera que este título es clave, “porque ya la sequía se estaba haciendo grande y feliz por la institución, feliz porque me abrieron las puertas y que disfruten, porque un título no se consigue todos los días”.

