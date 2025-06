México vs Costa Rica: el Piojo Herrera busca romper la ‘maldición’ y Fernando Palomo de ESPN analiza el duelo clave

Costa Rica ya tiene asegurado su boleto a cuartos de final, pero el verdadero reto será este domingo 22 de junio en el Allegiant Stadium de Las Vegas, cuando enfrente a México en el cierre del Grupo A de la Copa Oro 2025. Además de definir el liderato de grupo, la Sele deberá enfrentarse a un pasado adverso lleno de derrotas, datos que reflejan la hegemonía azteca y una amenaza creciente en balón parado.

De 58 enfrentamientos directos, México ha ganado 32, Costa Rica solo 6, y han empatado en 20 ocasiones. La última vez que se enfrentaron fue en julio de 2023, con victoria mexicana 2-0 también por Copa Oro. Pero lo más contundente es que la Tricolor nunca ha vencido a México en esta competición: en 9 partidos de Copa Oro, suma 3 empates y 6 derrotas.

Grupo A de la Copa Oro. La Sele necesita superar a México. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

El periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover destaca que, además, Costa Rica carga con una deuda cuando juega en campo neutral: en 18 partidos, tiene 10 derrotas y 8 empates. Cero triunfos. Son cifras que marcan, pero no determinan, en un torneo que siempre deja lugar a la sorpresa.

Desde ESPN, el periodista Fernando Palomo analizó la previa en una entrevista exclusiva con el equipo F de ESPN. “Hay morbo, claro. Ver a Miguel Herrera enfrentar a México genera expectativa. Pero más allá de eso, el buen trabajo con los jóvenes en Costa Rica es lo que debe preocupar a México. El ‘Piojo’ tiene claro su plan y estos jugadores tienen que tomar la iniciativa para liderar la nueva era de la Selección”, afirmó.

Palomo también fue consultado sobre el posible regreso de Celso Borges a la Selección en el camino eliminatorio: “Todo depende del ‘Piojo’. Celso es un jugador pensante, con experiencia. Si Herrera cree que puede sumar, lo va a llamar, como pasó con Keylor Navas”, comentó Fernando.

LEA MÁS: Keylor Navas se lució contra rivales impensados para impresionar nuevamente a todos

Más allá del peso de la historia, hay un problema inmediato que Herrera debe atender: la pelota parada. En solo dos partidos de esta Copa Oro, México ya anotó 4 goles de tiro de esquina: dos ante República Dominicana (3-2) y dos contra Surinam (2-0). Es la herramienta más efectiva del equipo de Javier Aguirre, y la defensa tica deberá estar preparada.

El duelo será este domingo en Las Vegas. (Redacción Perfil/Redes Federación Costarricense de Fútbol)

En la conferencia de prensa previa al partido, Miguel Herrera no esquivó el tema emocional: “Sí, hay sentimientos encontrados, se siente raro enfrentar a México, pero la idea de ganar no me la quita nadie”.

Costa Rica viene de una victoria con apuros ante República Dominicana (2-1), en la que empezó perdiendo, pero corrigió gracias a los ajustes tácticos del técnico mexicano. Esa capacidad de reacción será vital ante un rival que no perdona errores.

El partido está programado para las 10:00 p.m. (ET) / 8:00 p.m. en Centroamérica por ESPN, y no solo definirá al líder del grupo: el primero evitará a selecciones como Estados Unidos en cuartos de final, mientras que el segundo se cruzará con el líder del Grupo D.

La Selección de Miguel Herrera sabe que la historia está en contra. Pero como él mismo dijo, la intención de ganar no se la quita nadie. En Las Vegas, todo puede pasar.