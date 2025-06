Carlos Mora entiende las críticas y se concentra en el partido México vs. Costa Rica

Carlos Mora juega de lateral derecho con la Selección de Costa Rica, después de que esa fue la posición que le asignó su club en Rumanía, pero el futbolista se enfrenta a un desafío táctico y así se ha visto en la Copa Oro.

Acostumbrado a un sistema de línea de cuatro defensas en su club, el futbolista intenta adaptarse a la línea de cinco que utiliza la Tricolor dirigida por Miguel Herrera.

El futbolista reconoce que eso implica algunas dificultades, especialmente en la faceta defensiva, y entiende las críticas, pero asegura que pone todo de su parte para hacerlo lo mejor posible.

“No es lo habitual a lo que estoy acostumbrado, pero me he ido adaptando de la mejor manera”, declaró Carlos Mora el jueves, cuando Orlando Galo y él atendieron a los medios de comunicación que siguen a la Selección de Costa Rica en Estados Unidos.

“En mi equipo es diferente el funcionamiento, porque es en juego de línea de cuatro y aquí es diferente jugar línea de cinco, pero creo que me he adaptado”, citó.

El jugador no es ajeno a los errores que pueden surgir con este cambio, pero enfatiza la importancia de la recuperación y la mejora continua.

Carlos Mora arribó a Las Vegas con la Selección de Costa Rica para el partido del domingo contra México, en la Copa Oro. (Prensa FCRF/Fotografía)

“A veces hay errores que se cometen, que es normal, todos cometemos errores y al final es lo que se hace después de ese error, de cómo se puede recuperar y he trabajado en eso, en esos detalles y tratar de en la siguiente jugada, mejorar”, afirmó.

A pesar del poco tiempo de preparación para esta Copa Oro, Carlos Mora se muestra optimista con el estado físico del equipo.

“Hemos trabajado bien, hemos terminado los partidos bien, ha estado bien lo físico”, aseguró.

El lateral también destacó la experiencia del cuerpo técnico, liderado por un entrenador que conoce a fondo el formato de la Copa Oro.

“Eso va a ser así, el profe tiene una experiencia grandísima y contentos porque tenemos al profe con nosotros. Es un entrenador muy importante, sabe cómo son estos formatos, ha ganado la Copa Oro y entonces felices por eso, por el trabajo que ha hecho el equipo, está con nosotros con todo y va a querer ganar el partido como cualquiera de nosotros”, manifestó.

Para el trascendental partido contra México, donde está en juego el liderato del grupo A, la Selección de Costa Rica ha tenido más tiempo para afinar detalles.

Mora explicó que el equipo ha tomado riesgos al buscar ser más ofensivos, intentando no descuidar la defensa.

“Para el partido contra México hemos tenido más tiempo y se toma un riesgo porque se trata de ser más ofensivos, pero creo que hemos tratado de estar bien, de afinar detalles en defensa para estar mejor parados. Es un poquito nada más de eso y se toman más riesgos”, señaló.

Carlos Mora y sus compañeros están decididos a demostrar su valía y conseguir el primer lugar del grupo.

“Debemos demostrar que podemos estar en el primer lugar, de ganar a cualquier rival y creo que va a ser un partido difícil, pero vamos con todo, por el primer lugar, eso es lo que queremos cada uno, no se piensa diferente en el grupo”, sentenció el jugador.

La Selección de Costa Rica viajó en un chárter a Las Vegas. Josimar Alcócer y Jeyland Mitchell se enfilan a ser titulares contra México. (Prensa FCRF/Fotografía)

Conscientes de la calidad del rival, Mora enfatizó la confianza en las capacidades de la Tricolor.

“Todos sabemos que es una gran selección, ha hecho cosas buenas, pero nosotros estamos a altura también, vamos con todo, nosotros somos Costa Rica y hay que demostrarle al país lo que hay que hacer para obtener ese primer lugar”, concluyó.

La “Sele” arribó a Las Vegas este viernes en horas de la tarde; este sábado tendrá una práctica vespertina y el partido contra México será este domingo 22 de junio, a las 8 p. m., en el Allegiant Stadium, en Paradise, Nevada, Estados Unidos.