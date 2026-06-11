México sigue firme: presidenta confirma que el Fan Fest del Mundial en el Zócalo seguirá abierto pese a protestas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que el ‘Fan Fest’ del Mundial en la plaza del Zócalo de la capital del país estará “abierto” para transmitir la inauguración del torneo, pese a las protestas de maestros.

“Vamos a tratar de ir al Zócalo dependiendo de cómo esté” la situación de las manifestaciones, dijo en rueda de prensa Sheinbaum, cuya presencia estaba prevista en la plaza para la transmisión del encuentro entre México y Sudáfrica.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum no asistirá a la apertura, que asegura transcurrirá “sin problemas” pese a la presión de las protestas que desde la semana pasada han impuesto el caos en la capital mexicana.

La inauguración “se va a llevar a cabo muy bien”, insistió el jueves en su conferencia de prensa diaria.

México es el país con mayor afición de los tres coorganizadores y su estadio Azteca es una “catedral del fútbol”, “bendecida por los dioses” de este deporte, en palabras el miércoles del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El torneo llega precedido por polémicas: el alto precio de los boletos, el rechazo de visados para Estados Unidos o la guerra en Oriente Medio, que llevó a Irán a trasladar su campo base de Arizona a Tijuana.

En México se disputan 13 partidos y los elevadísimos precios de los boletos dejaron fuera de los estadios a las clases populares.

En lugar de festejar, estas optaron por aprovechar la atención planetaria para hacer oír sus reivindicaciones.

“¡Boicot al Mundial FIFA 2026!”, decía una enorme pancarta de camino al estadio Azteca, donde hace cuarenta años Diego Maradona marcó su polémico gol con “la mano de Dios” en el cuarto de final de Argentina contra Inglaterra (2-1).

México será sede de su tercer mundial, en medio de protestas de maestros y profesores, quienes reclaman por mejores salarios. (GERARDO MAGALLON/AFP)

Profesores de primaria y secundaria llevan semana y media reclamando violentamente mejoras salariales y de jubilación. Rechazaron la última propuesta del gobierno en una reunión la noche del miércoles.

El jueves se suman a ellos familiares de las decenas de miles de desaparecidos que enlutaron al país y otros colectivos.

Su objetivo es converger hacia el Azteca, creando un enorme caos vial en esta megaurbe de 22 millones de habitantes, lo que puede dificultar el acceso al estadio y desembocar en choques con la policía.

“Este partido es una distracción, solo sirve a la FIFA, a Claudia Sheinbaum y a Estados Unidos”, expresó un maestro en huelga bajo anonimato.