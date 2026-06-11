Puro Deporte

México sigue firme: presidenta confirma que el Fan Fest del Mundial en el Zócalo seguirá abierto pese a protestas

En el Zócalo se transmitirá la inauguración de la Copa del Mundo

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Por AFP y Milton Montenegro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que el ‘Fan Fest’ del Mundial en la plaza del Zócalo de la capital del país estará “abierto” para transmitir la inauguración del torneo, pese a las protestas de maestros.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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