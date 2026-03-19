México abre la puerta a Irán para el Mundial 2026 pese a postura de la FIFA

México estudia albergar juegos de Irán en 2026. La FIFA no prevé cambios pese a tensiones políticas con Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que su país analiza la posibilidad de albergar partidos de Irán en el Mundial 2026. La opción surge tras tensiones políticas entre Irán y Estados Unidos, una de las sedes del torneo.

Sheinbaum afirmó que el tema se encuentra en revisión junto con la FIFA. Señaló que la decisión depende del organismo rector del fútbol. Añadió que México mantiene relaciones con todos los países. Confirmó que existe disposición para recibir los juegos si la logística lo permite.

La propuesta tomó fuerza luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara que no podía garantizar la seguridad del equipo iraní en su territorio. Aunque indicó que la selección es bienvenida, recomendó no participar por razones de seguridad.

Ante este escenario, la Federación de Fútbol de Irán inició gestiones con la FIFA para trasladar sus partidos a México. La embajada iraní en territorio mexicano también planteó la alternativa. Argumentó dificultades en la emisión de visas y apoyo logístico por parte del gobierno estadounidense.

Irán integra el grupo G del Mundial 2026. Tenía programados partidos contra Nueva Zelanda y Bélgica en Inglewood, California. También debía enfrentar a Egipto en Seattle.

La FIFA respondió que mantiene contacto constante con las federaciones participantes. Indicó que espera que todos los equipos compitan según el calendario anunciado en diciembre. El organismo no contempla cambios en las sedes confirmadas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.