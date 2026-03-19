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México abre la puerta a Irán para el Mundial 2026 pese a postura de la FIFA

Gobierno mexicano evalúa opción tras dudas de seguridad en Estados Unidos mientras la FIFA insiste en mantener las sedes originale

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
La bandera de Irán aparece durante el sorteo del Mundial 2026 que se realizó en Washington en diciembre pasado.
México estudia albergar juegos de Irán en 2026. La FIFA no prevé cambios pese a tensiones políticas con Estados Unidos. (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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