Mercado agitado: Yosimar Arias deja de ser gerente deportivo de Guanacasteca

El mercado de piernas del fútbol tico está muy agitado y es tal el nivel de apuro de los equipos por rearmarse, que ya van 34 descartes, tras solo cuatro días de finalizada la etapa regular del Torneo de Apertura 2024. Hay un club que ya sacó a 12 figuras, pero sin duda la salida que más sorprendió fue la de Yosimar Arias de la gerencia deportiva de Guanacasteca.

Yosimar Arias fue un referente de la ADG como jugador y como gerente deportivo se desvivió por su equipo, tanto en la Liga de Ascenso, como en la Primera División. (Mayela López)

Arias se desvivía por la ADG y le tocó hacer de todo en su paso por el club. Se desempeñó como gerente, entrenador interino y hasta reveló que le había tocado buscar patrocinios y otras facilidades para los jugadores. Además, fue clave en el ascenso en el 2021 y luchó por ver a la institución como protagonista, hasta sumar para colarse en la Copa Centroamericana de la Concacaf 2024.

Aún no se tiene claro el rumbo que tomará Arias, pero anteriormente manifestó que le gustaría contar con alguna oportunidad en uno de los grandes, como Herediano, club con el que jugó y pasó buenos momentos. Incluso, señaló que sueña con llegar a la Federación Costarricense de Fútbol.

Sos tan grande para esta institución, para tu provincia y cantón, que tantas palabras sobran... ¡Simplemente, gracias...

En lo que respecta a los equipos, Santa Ana está en una reconstrucción total. Los santaneños comunicaron la salida de 13 futbolistas, entre ellos José Andrés Salvatierra, Jonathan Hansen y Bryan Jiménez.

Los guanacastecos acumulan ocho bajas y Liberia cinco. Los liberianos son los únicos que por ahora anunciaron fichajes, tras la llegada de Anthony Monreal, quien dejó Guanacasteca y ahora milita con el archirrival.

¡𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤 𝘼𝙣𝙩𝙤𝙣𝙣𝙮 𝙈𝙤𝙣𝙧𝙚𝙖𝙡!

Cartaginés hizo cuatro ajustes y le dio las gracias a Darryl Parker (portero), Keysher Fuller (defensa), Víctor Murillo (volante) y Fred Cedeño (volante). Sin embargo, es solo el inicio de la reconstrucción, ya que ni el técnico Greivin Mora está seguro en su cargo.

Pérez Zeledón también registró cuatro salidas y Sporting FC busca técnico, luego de no contar más con Rándall Azofeifa (interino). De momento, de los ocho clubes eliminados solo Santos y Puntarenas FC no hacen movimientos oficiales. No obstante, de seguro que este es solo el inicio de un mercado que promete ser intenso.

Detalle de movimientos confirmados por equipo:

- Santa Ana:

Salidas (13): Samir Taylor (defensa), Randy Taylor (defensa), Jonathan Hansen (delantero), Eduardo Puga (defensa), Bryan Jiménez (delantero), Fabricio Venegas (volante), Jorman Sánchez (volante), Esyin Cordero (volante), Andy Reyes (delantero), José Salvatierra (defensa), José González (volante), Nicolás Azofeifa (delantero) y Jarret Jackson (volante).

- Guanacasteca:

Salidas (8): Yosimar Arias (gerente deportivo), Alexander Vargas (técnico), Josué Martínez (asistente técnico), Anthony Monreal (portero), Sergio Rodríguez (volante), Steven Williams (delantero), Randy Vega (volante) y Jemark Hernández (defensa).

- Liberia:

Salidas (5): Rafael Núñez (defensa), Erick Sánchez (portero), Diego Madrigal (volante), Cameron Johnson (volante) y Adrián Garza (delantero).

Llegada: Anthony Monreal (portero).

- Cartaginés:

Salidas (4): Darryl Parker (portero), Keysher Fuller (defensa), Víctor Murillo (volante) y Fred Cedeño (volante).

- Pérez Zeledón:

Salidas (4): Jonathan Morán (delantero), Esteban Cruz (delantero), Asdrúbal Gibbons (defensa) y Cardel Benbow (delantero).

- Sporting FC:

Salida (1): Rándall Azofeifa (técnico interino).