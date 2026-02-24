Puro Deporte

Mentor de Andrey Amador: ‘No me puedo ir a acostar sin ponerlo en oración’

El primer entrenador de Andrey Amador no oculta su preocupación por el estado de salud de su pupilo, tras el accidente del viernes

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Andrey Amador, junto a su entrenador Rafael Calderón (der.) y el exciclista José Luis Negro Sánchez, ganador de la primera Vuelta a Costa Rica en 1965, durante un evento de El Gran Fondo Andrey Amador en 2022. (Lilly Arce Robles.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rafael CalderónEntrenador de Andrey AmadorAndrey AmadorAccidente de Playa Bejuco, Parrita
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.