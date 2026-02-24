Mentor de Andrey Amador: ‘No me puedo ir a acostar sin ponerlo en oración’

Andrey Amador, junto a su entrenador Rafael Calderón (der.) y el exciclista José Luis Negro Sánchez, ganador de la primera Vuelta a Costa Rica en 1965, durante un evento de El Gran Fondo Andrey Amador en 2022.

Lo conoce desde los 12 años; fue su primer entrenador y quien le vio potencial en el mundo de los pedales, entre aquellos chiquillos que llegaban ilusionados al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José, en Plaza González Víquez.

Fue testigo de sus triunfos en los Juegos Nacionales y en competencias a nivel juvenil e infantil, pero también de sus bromas y ocurrencias, así como de su nobleza y del cariño que le profesa hasta hoy.

El entrenador de ciclismo Rafael Calderón no pudo ocultar la preocupación por la salud de su “hijo deportivo”, Andrey Amador Bikkazakova, a quien guio en sus primeros años, lo preparó para ser protagonista y llegar a correr profesionalmente en Europa.

La ansiedad y la incertidumbre se han apoderado de don Rafael, quien espera atentamente noticias sobre la evolución de Amador, internado desde el viernes pasado en el Hospital Calderón Guardia, tras sufrir una aparatosa caída en Playa Bejuco, Parrita.

Andrey, quien es el director técnico de la Selección Nacional de Ciclismo de Ruta, realizaba un campamento en Jacó de cara a la participación de la escuadra patria en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta, que se efectuará en Montería, capital del departamento de Córdoba, Colombia, del 15 al 22 de marzo.

La noticia sorprendió al veterano estratega, quien desde entonces permanece atento para conocer el estado de Andrey, luego de ser trasladado al hospital Calderón Guardia, en San José

“Sinceramente, tengo una gran preocupación por la salud de Andrey, al no tener nada certero sobre su condición. Entiendo y comprendo el hermetismo de la familia, porque hay personas en redes sociales que se ponen a ofender y molestar, lo cual no es correcto. Pero no puedo dejar de preocuparme”, expresó Calderón.

El entrenador de ciclismo, Rafael Calderón, fue el guía de Andrey Amador, en sus inicos en el cicismo. (Lilly Arce Robles.)

Andrey, en cadena de oración

El entrenador de 70 años, quien actualmente labora en una ferretería, aseguró que desearía apoyar aún más a la familia de su pupilo, a quienes conoce muy bien; sin embargo, sabe que es un momento de mucha tensión, por lo que solamente ora por ellos para que el Todopoderoso les dé fuerza en una situación tan complicada.

“Aunque hace bastante rato no lo veo, unas 25 personas me llaman al día para preguntar por la salud de Andrey. Desde las ocho de la mañana me escriben o me mandan mensajes y, la verdad, me da una profunda ansiedad no poder darles buenas noticias, al no saber cómo se encuentra. Lo único que queda es ponerlo en oración”, añadió Calderón.

Por las noches, Rafael no deja de pensar en la salud de su pupilo y la ansiedad lo vuelve a invadir al ignorar la condición en que se encuentra.

“No puedo decir que no he podido dormir o que tengo insomnio. Pero no me puedo ir a acostar sin haberlo puesto en oración. Él es como mi hijo deportivo. Tengo muchos, pero sin duda él es el más mediático. A todos los aprecio, pero por la condición en que está Andrey es claro que uno se preocupa mucho”, enfatizó.

El mentor de Amador manifestó que el grupo de ciclistas del cual está al frente, así como los excompañeros de Andrey, están muy atentos a su condición y le han comentado que realizan cadenas de oración por su salud.

“En el grupo de mi iglesia todos los días, desde su accidente, se hace oración y muchas personas también me han comentado que rezan por él. Estoy seguro de que todo va a salir bien. Él es muy fuerte, un gran muchacho, y hay muchas personas que lo quieren y le desean lo mejor”, concluyó Calderón.