Puro Deporte

Melissa Herrera está recién operada y promete que dirá la verdad: ‘Me cansé de callar por miedo’

La futbolista Melissa Herrera se lesionó en un entrenamiento con la Selección Femenina de Costa Rica el pasado 14 de abril

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Melissa Herrera asegura que tiene una verdad que contar tres su lesión en el tobillo.
Melissa Herrera asegura que tiene una verdad que contar tres su lesión en el tobillo. (Facebook Melissa Herrera/Facebook Melissa Herrera)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaMelissa HerreraFútbol FemeninoSelección Femenina
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.