Melissa Herrera está recién operada y promete que dirá la verdad: ‘Me cansé de callar por miedo’

Melissa Herrera asegura que tiene una verdad que contar tres su lesión en el tobillo.

Aquel día en el que la Selección de Costa Rica clasificó al Torneo W de Concacaf y ahora está a un paso del Mundial Femenino de Brasil 2027, Repretel mostró unas imágenes que causaron preocupación.

La futbolista Melissa Herrera apareció con una bota y en muletas, sin poder caminar; al tiempo que la Federación Costarricense de Fútbol la reportó con una lesión en el tobillo.

No se sabía más, pero las imágenes no permitían más que pensar que se trataba de algo serio.

“Sé que muchos se han preguntado que me pasó, por qué estoy operada y pasando por una cirugía nuevamente, pero es algo de lo cual estamos expuestos en el fútbol”, comentó la atacante Melissa Herrera en su cuenta de Facebook.

Ahí mismo, ella relató que el miércoles 14 de abril sufrió una lesión en un entrenamiento de la Selección, antes de ese partido contra Guatemala.

“Pero lastimosamente ese día sabía que algo estaba mal en mi tobillo, grité y lloré, y golpee el suelo tan fuerte porque sabía que me había roto de nuevo mi tobillo, pero esta vez el derecho. Sabía que se había acabado lo que tanto me costó volver a recuperar que era mi nivel futbolístico.

”Sabía que iba a pasar por algo que ya conocía y que fue una de mis peores experiencias. Pero hoy con mi tobillo operado y junto con mi familia quiero comunicarles por mí que estoy bien”, apuntó la futbolista.

Añadió que estará mejor, pero que más adelante hablará más del tema, de todo lo que ha pasado y de las cosas que nadie ve, porque solo muestra lo lindo.

“Pero la realidad no es esa, no guardaré silencio, alzaré la voz por futuras niñas, por esas que cuando me piden una foto o un autógrafo me dicen que quieren seguir mi camino; por mi sobrina que sueña con ser como su tía Meli.

”Así que por un tiempo me tomaré mi espacio para hablar más de todo esto y de lo que se vive en la realidad de una jugadora de fútbol, porque me cansé y sobre todo me cansé de callar por miedo y porque pensé que era la mejor solución; pero hoy lesionada y con miles de puertas cerradas me doy cuenta que no lo es”, afirmó.

Finalmente, dijo que agradecía a todos los que están pendientes de ella.

“Por sus bendiciones y mensajes Dios les bendiga pero con un nudo en la garganta les digo Melissa está cansada y sin duda hoy pensaré en mí y en mi familia que lleva años sufriendo. La salud y la salud mental es más importante de lo que parece”, concluyó.