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Médico de Saprissa estará a cargo de estrellas como Cristiano, Vinicius y Luis Díaz en el Mundial 2026

Esteban Campos es el jefe médico de la sede de Miami en el Mundial 2026

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Por Milton Montenegro

El doctor de Saprissa, Esteban Campos, se alista para vivir un reto de élite mundialista en Miami, donde será el responsable de la salud de algunas de las máximas figuras del fútbol planetario durante la Copa del Mundo 2026.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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